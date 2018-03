जया बच्‍चन ने आखिरकार समाजवादी पार्टी की ओर से शुक्रवार (9 मार्च) को राज्‍यसभा का पर्चा दाखिल कर दिया। इस मौके पर उनके साथ सपा नेता और सांसद डिंपल यादव और सुब्रत राय सहारा मौजूद थे। सपा की ओर से राज्‍यसभा की उम्‍मीदवारी को लेकर पिछले कुछ सप्‍ताहों से अटकलों का बाजार गर्म था। नरेश अग्रवाल और जया बच्‍चन की दावेदारी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। जया बच्‍चन द्वारा उच्‍च सदन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद आखिरकार शुक्रवार (9 मार्च) को इन अटकलों पर विराम लग गया। लोगों ने इसको लेकर तरह-तरह की टिप्‍पणी की है। नूरुद्दीन ने ट्वीट किया, ‘जया जी समाजवादी, बच्‍चन (अमिताभ बच्‍चन) जी गुजराती…वाह!’ अक्षर राजावत ने लिखा, ‘इस महिला ने अंतिम कार्यकाल में क्‍या किया? समाजवादी पार्टी…ऐसे काम नहीं बोलता।’ लोगों ने सुब्रत राय की मौजूदगी पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्‍यक्त की है। सचिन शाह ने लिखा, ‘हजारों लोगों को बेसहारा करने वाले सहारा (सुब्रत राय) को जेल में नहीं होना चाहिए था?’ एक अन्‍य व्‍यक्ति ने लिखा, ‘सुब्रत राय जेल से बाहर? विजय माल्‍या को सकारात्‍मक फील करना चाहिए।’ जतिन शाह ने ट्वीट किया, ‘क्‍या सहारा ने सारे पैसे लौटा दिए?’

#Lucknow: Samajwadi Party candidate Jaya Bachchan files nomination for Rajya Sabha from Uttar Pradesh. Sahara Group Chairman Subrata Roy & SP MP Dimple Yadav also present. pic.twitter.com/EG2TlKKuCi

— ANI UP (@ANINewsUP) March 9, 2018