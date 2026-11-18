समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान गाजियाबाद की डसना जेल से रहा हो गए हैं। आजम खान रामपुर के लिए रवाना हो गए हैं। आजम खान को रिसीव करने के लिए उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी पहुंचे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान को अंतरिम जमानत मिली है। रिहा होने के बाद समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए आजम खान ने कहा कि जितने जुल्म मेरे ऊपर हो सकते थे, वह सब किए गए।

आजम खान ने कहा, “जो जुल्म संभव था वह सब कुछ हुए। बस खता इतनी है कि एक मुसलमान ने शिक्षा का मंदिर बनाया। अदालत ने इंसाफ किया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बस इतना ही कहूंगा कि ED वाले अपनी इमेज सुधारे और अपने में सुधार करें, ना देश को बर्बाद करें ना खुद को बर्बाद करें।”

ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर आजम ने क्या कहा?

आजम खान से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर के बीच गठबंधन को लेकर भी सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि अभी हम बाहर आए हैं और आगे भी देखेंगे, अभी इस पर कुछ नहीं बोलूंगा।

समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान के बेटे ने कहा, “आज यहां जुटे सभी शुभचिंतकों के लिए बहुत खुशी का दिन है। उनके चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। यह उन लोगों का जमावड़ा है जो सच में उनका बहुत सम्मान करते हैं। टाइगर इज बैक।”

कोर्ट में क्या हुआ?

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को ही आजम खान को जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने हिरासत में लेते वक्त जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और गिरफ्तारी का लिखित आधार उपलब्ध नहीं करवाया। इसके बाद बुधवार को ईडी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और बेल ऑर्डर पर स्टे मांगा था और तत्काल सुनवाई की मांग की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया और कहा कि वह 19 नवंबर को मामले को लिस्ट करेगा।

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समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने बेल ऑर्डर पर स्टे मांगा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें