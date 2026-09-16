उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को समाजवादी पार्टी ने छह जिलों में नए जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान किया है। यह जिले हैं-गौतमबुद्ध नगर, उन्नाव, बलिया, बांदा, पीलीभीत और अयोध्या शामिल हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव के निजी सचिव गंगाराम ने यह सूची जारी की है।

समाजवादी पार्टी का मानना है कि नए चेहरों को जिम्मेदारी देने से पार्टी संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर वोट बैंक भी साधा जा सकेगा। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने यूपी के हर जिले के लिए अलग मैनिफेस्टो तैयार किए जाने की बात कही थी।

पार्टी नेतृत्व ने यह फेरबदल पूरी तरह से चुनावी समीकरणों और जातीय संतुलन को ध्यान में रखकर किया है। नए जिलाध्यक्षों के कंधों पर न केवल संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं में समन्वय बनाकर 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा के जनाधार को बढ़ाने का मुख्य जिम्मा भी रहेगा।

नए जिला अध्यक्षों की सूची

क्रम संख्या जिला नए जिला अध्यक्ष का नाम 1 अयोध्या जय सिंह 2 बलिया सुनील कुमार मौर्य 3 बांदा उमेश मोहल्ला 4 पीलीभीत धर्मेश गंगवार 5 गौतम बुद्ध नगर इंद्र प्रधान (इंद्रजीत मति) 6 उन्नाव जयचंद्र विमस

हर जिले के लिए अलग बनेगा मैनिफेस्टो

समाजवादी की इस नई रणनीति का सीधा मकसद मतदाताओं से स्थानीय स्तर पर जुड़ाव बनाना है। अब पार्टी चुनाव में ‘हम पूरे प्रदेश में क्या करेंगे’ की बजाय ‘आपके जिले में क्या नया लाएंगे’ पर सीधी बात करेगी।

पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी, अवध और बुंदेलखंड हर क्षेत्र की जमीनी चुनौतियां अलग हैं। एक सामान्य घोषणा-पत्र में सिर्फ राज्यस्तरीय बड़े मुद्दे ही जगह पा पाते हैं, जिससे स्थानीय मुद्दे छूट जाते हैं। जनता तभी पार्टी से जुड़ाव महसूस करेगी, जब उनके क्षेत्र के सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी समस्याओं का जिक्र मैनिफेस्टो में होगा।

अखिलेश ने दी मंजूरी

करीब दो महीने पहले सपा चीफ अखिलेश यादव की उपस्थित में सभी जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों की एक उच्चस्तरीय रणनीतिक बैठक हुई थी। बैठक में जिला स्तर के मुद्दों को मैनिफेस्टो में शामिल करने का सुझाव दिया गया और इसके फायदे गिनाए गए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस प्रस्ताव को तत्काल हरी झंडी दे दी।

इसके बाद, समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने सभी जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों को फरमान जारी कर दिया है कि वे अपने-अपने इलाकों का पूरा कच्चा-चिट्ठा तैयार करें। पार्टी नेतृत्व ने सभी जिलाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्र की पांच सबसे बड़ी समस्याओं, बंद पड़े प्रोजेक्ट्स और स्थानीय रोजगार की संभावनाओं की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।