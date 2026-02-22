समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर भेजा है। सपा प्रमुख ने रविवार को किसी का नाम लिए बिना कहा कि जो भी 100 एमएलए लेकर आएगा उसे सीएम बना लिया जाएगा।

सपा प्रमुख ने दोनों उप मुख्‍यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम लिए बिना सीधे संकेत देते हुए कहा, ” आज जब मुख्‍यमंत्री विदेश यात्रा पर हैं तो हम यह मौका दे रहे हैं कि 100 विधायकों को लेकर आओ और मुख्‍यमंत्री बन जाओ।” यादव पहले भी इस तरह का आमंत्रण दे चुके हैं और सत्‍तारुढ़ दल ने उन पर तीखी प्रतिक्रिया भी व्‍यक्‍त की है। यादव ने कहा, ” दोनों की एक ही इच्‍छा है कि मुख्‍यमंत्री बन जाएं तो जो भी 100 विधायकों को लेकर आएगा, उसे मौका मिल जाएगा। यह ऑफर एक सप्‍ताह के लिए ही है।”

अखिलेश यादव का आरोप- यूपी में भ्रष्टाचार और कुशासन बढ़ गया

अखिलेश यादव ने रविवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और कुशासन बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे जनता की पीड़ा बढ़ेगी, पीडीए और मजबूत होगा। यादव ने यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के विकास के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा, ”हमें विकास नहीं मिल रहा है। वह कहां है? जो पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं, वे भ्रष्टाचार की पाइपलाइन हैं।” उन्होंने मूलभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए दावा किया कि खराब गुणवत्ता की वजह से पानी की टंकियां फट रही हैं और जमीन पर भ्रष्टाचार दिख रहा है।

अखिलेश ने कहा, ”जैसे-जैसे लोगों की पीड़ा बढ़ेगी, हमारा पीडीए (पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक) आंदोलन बढ़ेगा।” उन्होंने कहा कि सपा लोकतंत्र और समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की रक्षा के लिए लोगों को एकजुट करने की कोशिशें जारी रखेगी।

मुख्यमंत्री योगी की सिंगापुर और जापान यात्रा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 23 से 26 फरवरी तक सिंगापुर और जापान की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रस्तावित जापान यात्रा पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा, ”मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री जापान जा रहे हैं लेकिन क्योटो नहीं जा रहे हैं? उन्हें वहां जाकर देखना चाहिए कि यहां क्या किया जाना था और पिछले 10 सालों में क्या नहीं कर पाए।” भाजपा ने वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद वाराणसी को क्योटो जैसा शहर बनाने की घोषणा की थी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र की बड़ी परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन की लागत शुरुआती अनुमान से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यादव ने भाजपा पर सोशल मीडिया पर ‘फेक वीडियो’ प्रसारित कर नफरत फैलाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनावी फायदे के लिए पहले भी सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिशें की गई हैं। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं की सुरक्षा उन्हें हतोत्साहित और बेइज्जत करने की राजनीतिक साजिश के तहत वापस ली जा रही है।

नसीमुद्दीन सिद्दीकी हाल ही में सपा में शामिल हुए हैं। सपा में आने से पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी तीन दशक तक बहुजन समाज पार्टी और 8 साल तक कांग्रेस में रहे। सपा ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को वरिष्ठ नेता आजम खान के जेल में जाने के बाद पैदा हुए राजनीतिक शून्य को भरने के मकसद से अपने साथ शामिल किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

