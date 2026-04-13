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वेतन बढ़ोतरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में बीते चार दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का आंदोलन सोमवार को और उग्र हो गया और उन्होंने कई जगहों पर जाम लगाया और तोड़फोड़ की। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि नोएडा के सेक्टर 63, सेक्टर 62, सेक्टर 15, फेस-दो औद्योगिक क्षेत्र, सूरजपुर, नॉलेज पार्क क्षेत्र, दादरी क्षेत्र और ईकोटेक- प्रथम के औद्योगिक क्षेत्र में सुबह से ही मजदूरों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।

उन्होंने कहा कि कई जगह पर श्रमिकों ने जाम लगाया और विभिन्न स्थानों पर उनकी पुलिस के साथ नोंक झोंक भी हुई। एक अधिकारी ने बताया कि कई जगहों पर श्रमिकों ने उग्र होकर पुलिस पर पथराव किया और कुछ कारों में आग लगाए जाने तथा कारखानों में तोड़फोड़ की भी खबर है जिसके बाद पुलिस को उन्हें तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा।

अधिकारी ने बताया कि श्रमिकों ने एक पुलिस वाहन पर भी हमला किया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर भारी बल के साथ तैनात हैं, वहीं श्रमिक भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि पुलिस हर स्थिति पर नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की कुछ बातें यहां के उद्योगपतियों ने मान ली है और उनसे शांतिपूर्वक आंदोलन समाप्त करने की अपील की जा रही है।

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11:55 (IST) 13 Apr 2026

Noida Ghaziabad Jam News LIVE: लालकुआं से नोएडा तक भीषण जाम

बिजनौर से नोएडा आ रहे सलमान ने बताया कि जाम की शुरुआत लाल कुआं से हो गई है। वह भीषण जाम में फंसे हुए हैं।

11:54 (IST) 13 Apr 2026

Noida Ghaziabad Protest LIVE: आधे घंटे का रास्ता तय करने में लगे तीन घंटे

हर रोज नौकरी के लिए गाजियाबाद के प्रताप विहार से नोएडा सेक्टर 10 स्थित एक कंपनी जाने वाले धीरेंद्र मिश्रा ने बताया कि वे सुबह सवा आठ बजे घर से निकले थे और जाम की वजह से साढ़े ग्यारह बजे अपने दफ्तर पहुंच पाए। आम दिनों में वे आधे घंटे से 45 मेिनट में अपने दफ्तर पहुंच जाते थे।

11:49 (IST) 13 Apr 2026

नोएडा: भारी ट्रैफिक जाम, आवाजाही लगभग ठप

सोमवार सुबह दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक जाम के चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर श्रमिक संघ के प्रदर्शन के कारण वाहनों की आवाजाही लगभग ठप हो गई, जिससे लोग लंबे समय तक जाम में फंसे रहे।