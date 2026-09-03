मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को फर्रुखाबाद में बाढ़ पीड़ितों को राहत वितरण करने के साथ समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सैफई परिवार के सिंडिकेट को डकैती का अच्छा अनुभव होने की बात कही।

सीएम योगी ने गुरुवार को फर्रुखाबाद में आउटसोर्स सेवा निगम के बहाने सपा पर निशाना साधा। कहा कि जितनी आउटसोर्स कंपनियां थीं, उनमें ज्यादातर सैफई सिंडिकेट की थीं। उनके पास लूट-खसोट और डकैती का पुराना अनुभव था। हमने कल ही उस पर ताला लगा दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक सैफई सिंडिकेट अपने डकैती के अनुभव से उनके हक पर डकैती डालता था। अब इस पर विराम लगेगा और कर्मचारियों के खाते में पूरा मानदेय पहुंचेगा। ऐसी व्यवस्था उन्होंने स्थापित की है। इसके अलावा उन्होंने फर्रुखाबाद के लोगों को बाढ़ से राहत देने के लिए गंगा से सिल्ट निकालने का काम करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम योगी फर्रुखाबाद का हवाई सर्वेक्षण भी किया।

गंगा से निकलने वाली सिल्ट को तटबंध बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे बाढ़ का पानी अधिक दूर तक नहीं फैल सकेगा। उन्होंने अपने भाषण में लिंक एक्सप्रेसवे का भी जिक्र किया। कहा कि लिंक एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है। इससे फर्रुखाबाद एक्सप्रेसवे का जंक्शन हो जाएगा। फर्रुखाबाद के विकास को गति मिलेगी।

जनपद फर्रुखाबाद में आज बाढ़ प्रभावित 1,000 परिवारों को राहत सामग्री, आश्रयहीन हुए परिवारों को आवास का भूमि आवंटन प्रमाण-पत्र एवं आपदा मोचक निधि से राहत राशि का वितरण किया।



आपदा की इस कठिन घड़ी में डबल इंजन सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ आपके साथ खड़ी है और आप तक हर मदद पहुंचाने… pic.twitter.com/vUU7yx70ni — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 3, 2026

जिले में प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेस-वे के बहाने उन्होंने अपने मंत्री सुरेश खन्ना की चुटकी ली। कहा- एक लिंक एक्सप्रेस-वे आ रहा है, जो आपको गंगा एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से जोड़ेगा। फर्रुखाबाद एक जंक्शन बन रहा है। अब आपको नारा नहीं लगाना पड़ेगा कि- ‘फर्रुखाबादी चूसे गन्ना, एक्सप्रेसवे ले गए…।’ सीएम के अधूरे वाक्य को पूरा करते हुए लोग बोले- ‘एक्सप्रेसवे ले गए खन्ना।’ इस पर सीएम मुस्कुरा उठे।

गुरुवार सुबह करीब 12 बजे जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में सीएम का हेलीकॉप्टर उतरा। यहां बनाए गए बड़े पंडाल में उन्होंने 1,000 बाढ़ पीड़ितों को 26 प्रकार की सामग्री वाली राहत किट बांटी। बाढ़ में बेघर हुए लोगों को आवासीय भूमि का पट्टा और मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बाढ़ पीड़ित हाईस्कूल के छात्र करण कश्यप के साथ सेल्फी भी ली।

‘मां गंगा और बाबा नीम करौरी को नमन करता हूं’

मुख्यमंत्री ने भाषण की शुरुआत बाबा नीब करौरी को नमन करके की। उन्होंने कहा, “मां गंगा की पावन धरती और बाबा नीब करौरी की पावन धरा को नमन करता हूं। मैंने सदर, कायमगंज और अमृतपुर का निरीक्षण किया है। हमारे नेता 15 दिन से आपकी सेवा में लगे हैं।”

सीएम योगी ने कहा कि हम लोग 24 घंटे एक्टिव हैं। जिन घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, वहां राहत सामग्री दी जा रही है। जो लोग घरों में रह रहे हैं, उन्हें भी राहत किट दी जा रही है। इसमें दो किलो चना, गेहूं और तेल समेत 26 सामान दिए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक राहत शिविरों में जा रहे हैं। उन्हें अलग से पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ।

कोल्ड स्टोर में रखे आलू का पैसा देंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रस्ताव मांगे हैं। कुछ प्रस्ताव हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी दिए हैं। फर्रुखाबाद खेती-किसानी की बेल्ट है। यहां आलू के किसान ज्यादा हैं। लखनऊ में हुई बैठक में बात उठी थी कि कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू का प्रति बोरी पैसा देंगे। हमारी NDA सरकार किसानों के साथ है।

उन्होंने कहा कि हमने गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल किया, जो पहले साढ़े 300 रुपए था। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। यहां लोग मक्का की खेती भी करते हैं। सरकार ने इसके प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था की है। आलू किसानों के लिए पेरू की मदद से आगरा में अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनवा रहे हैं। बाजार में जिस तरह के आलू की मांग होगी, उसी के अनुसार किसानों को आलू देकर उत्पादन कराया जाएगा। जिन आलू किसानों को नुकसान हुआ है, उसका सर्वे कराया जा रहा है। उन्हें सीधे खाते में पैसा दिया जाएगा।

50 हजार छात्राओं को देंगे स्कूटी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब हम स्नातक फाइनल ईयर की 50 हजार छात्राओं को स्कूटी देने जा रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत इन्हें स्कूटी दी जाएगी। हमने कल ही आउटसोर्स सर्विस कॉरपोरेशन का शुभारंभ किया है। 3 लाख 52 हजार कार्मिकों को व्यवस्थित किया गया है। सरकार से 12 हजार रुपए जाते थे, लेकिन कर्मी को 10 हजार रुपए मिलते थे। हमने कहा कि यह लूट नहीं चलेगी।

पहले गरीब को चार हजार देकर वापस कर देते थे

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी है। अब शिक्षक बेखौफ होकर अपने बच्चों का भविष्य संवार सकेंगे। पहले गरीब का घर जल जाता था तो उसे चार हजार रुपए देकर वापस कर दिया जाता था, लेकिन आज सरकार आपके साथ खड़ी है। हमने नेताओं से कहा है कि जैसे ही बाढ़ का पानी हटे, जो सड़कें टूट गई हैं, उन्हें PWD की मदद से तत्काल बनवाया जाए।

युवाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार युवाओं को बिना भेदभाव के नौकरी मिल रही है। फर्रुखाबाद का नौजवान भी नौकरी पा रहा है। अब कोई अन्याय या भेदभाव नहीं कर सकता। MSME में युवाओं के लिए कई अवसर मिल रहे हैं। प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। देश में सबसे ज्यादा निवेश यूपी में आया है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। युवाओं की नौकरी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता।

2017 से पहले सैफई सिंडिकेट निकल पड़ता था

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले यह सैफई सिंडिकेट नौकरी हड़पने निकल पड़ता था। अब कोई ऐसा करेगा तो उसे जेल भेजने का काम किया जाएगा। बेटियों की शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था की जा रही है। हर ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी स्कूल बनाए गए हैं। बेटी पढ़ेगी तो समाज को स्वावलंबी बनाएगी। सीएम कंपोजिट स्कूल भी बनाए जा रहे हैं।

2027 के यूपी चुनाव से पहले योगी ने छेड़ा कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा, क्या फंस गए अखिलेश यादव?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालिया कुछ जनसभाओं को देखेंगे तो एक बात की ओर अचानक ही ध्यान चला जाता है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषणों की शुरुआत में ‘वृंदावन बिहारी लाल की जय’ कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके साथ ही ‘सियावर रामचंद्र भगवान की जय’ का भी नारा मंच से लगाते हैं। पढ़ें पूरी खबर।