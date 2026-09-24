मुंबई पुलिस ने गुरुवार सुबह IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे के माता-पिता को भांडुप में हिरासत में लिया। वे मुंबई के पवई स्थित इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेकनॉलॉजि (IIT) बॉम्बे परिसर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे थे।

उनके वकील निखिल कांबले ने यह आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक, माता-पिता IIT परिसर के बाहर प्रदर्शन करना चाहते थे, जबकि पुलिस उन्हें आजाद मैदान में प्रदर्शन करने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी।

करीब एक घंटे तक भांडुप थाने में रखा

वकील निखिल कांबले के अनुसार, साहिल के माता-पिता IIT बॉम्बे की ओर जा रहे थे तभी पुलिस ने उन्हें भांडुप में रोक लिया। इसके बाद उन्हें भांडुप पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां करीब एक घंटे तक हिरासत में रखा गया। बाद में उन्हें वहां से छोड़ दिया गया।

कांबले ने बताया कि इसके बाद साहिल के माता-पिता को सरकारी सह्याद्रि गेस्ट हाउस ले जाया गया, जहां उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (SC/ST कमीशन) के अधिकारियों से मिलना था।

पुलिस ने आजाद मैदान में प्रदर्शन की बात कही

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, साहिल के माता-पिता को मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, वे IIT बॉम्बे परिसर के बाहर ही प्रदर्शन करने पर जोर दे रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें प्रदर्शन का स्थान बदलने के लिए समझाने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार, अब साहिल के माता-पिता आजाद मैदान में प्रदर्शन करने जाएंगे।

18 सितंबर को हुई थी साहिल की मौत

यह मामला IIT बॉम्बे के दूसरे वर्ष के BTech छात्र साहिल वाकोडे की 18 सितंबर को हुई मौत के बाद सामने आया है। साहिल के माता-पिता ने आरोप लगाया है कि संस्थान में उनके बेटे को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा था।

साहिल के पिता की शिकायत के आधार पर पवई पुलिस ने प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला के खिलाफ FIR दर्ज की है। वह उस परीक्षा में निरीक्षक (इनविजिलेटर) थे, जिसमें पिछले सप्ताह मिड-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान साहिल पर कथित तौर पर फोन इस्तेमाल करने का आरोप लगा था।

माता-पिता ने की गिरफ्तारी की मांग

साहिल के माता-पिता ने अपने बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। इससे पहले उनके पिता रविंद्र वाकोडे ने कहा था कि अगर मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह IIT बॉम्बे के गेट के बाहर भूख हड़ताल शुरू करेंगे। बुधवार को साहिल के माता-पिता ने यह भी आरोप लगाया था कि उन्हें जबरन मुंबई से बाहर ले जाया गया।

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