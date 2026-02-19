द्वारका इलाके में हाल में हुई एसयूवी दुर्घटना में आरोपी नाबालिग के पिता ने इस घटना पर गहरा खेद जताते हुए पीड़ित की मां से माफी मांगी और कहा कि वह न्यायपालिका के निर्णय का पालन करने के लिए तैयार हैं।

हालांकि, पीड़ित साहिल की मां इन्ना माकन ने कहा कि यह विडंबना है कि आरोपी के पिता ने दुर्घटना के 15 दिन बाद माफी मांगने का फैसला किया और अब तक व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं किया। यह दुर्घटना तीन फरवरी को द्वारका क्षेत्र में हुई थी, जब कथित तौर पर सोशल मीडिया रील बनाने के लिए तीव्र गति से चलाई जा रही एक एसयूवी ने एक मोटरसाइकिल और एक टैक्सी को टक्कर मार दी। हादसे में 23 वर्षीय साहिल की मौत हो गई, जबकि एक कैब चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

टक्कर के समय 17 वर्षीय लड़का एसयूवी चला रहा था। आरोपी के पिता ने बताया कि घटना के समय वह काम के सिलसिले में गोरखपुर में थे। उन्होंने कहा कि तीन फरवरी को मुझे फोन आया कि मेरा बेटा दुर्घटना का शिकार हो गया है। मैं तुरंत दिल्ली लौटा और पुलिस से पूरी जानकारी ली। साहिल की मौत पर दुख जताते हुए पिता ने कहा कि वह इस मामले में जान जाने से बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा कि जिस मां ने अपना बेटा खोया है, उनसे मैं दिल से माफी मांगता हूं।

अब साहिल ने तो इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन भारत में हर रोज कई लोग ऐसे ही सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा रहे हैं। जनसत्ता ने जब आंकड़ों की पड़ताल की तो एक भयावह तस्वीर भी सामने आई। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2019 और 2020 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में कुछ कमी आई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार ये संख्या बढ़ती गई है। 2022 में तो इस देश में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुईं और इजाफा 11.9 प्रतिशत का था। सरकार ने आखिरी बार 2023 में आंकड़ा जारी किया और तब भी हादसों में 4.2 फीसदी की बढ़त देखने को मिली। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें