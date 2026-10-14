Meerut Blue Drum murder Case: मेरठ के बहुचर्चित ‘नीला ड्रम’ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को बुधवार को मौत की सजा सुनाई गई है। अदालत ने कहा है कि दोनों को फांसी दी जाएगी। पिछले महीने अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। सौरभ की हत्या मार्च, 2025 में की गई थी।

इस घटना से देशभर में सनसनी फैल गई थी। मुकदमे की सुनवाई 126 पेशियों के बाद पूरी हुई और अभियोजन पक्ष ने 22 गवाहों से पूछताछ की।

पुलिस के अनुसार, मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत को नशा देकर बेहोश किया और फिर साहिल के साथ मिलकर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सौरभ राजपूत के शव के टुकड़े कर उन्हें नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया था।

हिमाचल प्रदेश चले गए थे मुस्कान और साहिल

पुलिस के अनुसार, वारदात के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश चले गए थे और पुलिस ने उन्हें 18-19 मार्च, 2025 को गिरफ्तार कर लिया था। घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश था और दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किए जाने के दौरान आक्रोशित वकीलों ने साहिल की पिटाई कर दी थी।

