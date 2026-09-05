सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन इसका विरोध करने के लिए जब अपने घर से निकलीं तो पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया।
कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात
शनिवार सुबह प्रशासन ने अवैध मस्जिद को गिराने का काम शुरू किया। इस दौरान एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। हालात को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पीएसी के जवानों सहित पुलिस बल को कलेक्ट्रेट परिसर में तैनात किया गया है और एहतियात के तौर पर परिसर के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं।
इकरा हसन ने कहा है कि वह सहारनपुर जाकर लोगों की आवाज उठाना चाहती थीं लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया।
हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे- इमरान मसूद
इस मामले में सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने ANI से कहा, “हमारे लोग पूरी रात जागते रहे। हम अधिकारियों से संपर्क करने की लगातार कोशिश करते रहे। सारी जानकारी देने के बावजूद, न सिर्फ मस्जिद को गिराया गया बल्कि वहां संविधान की धज्जियां भी उड़ाई गईं… हाईकोर्ट में सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया; न तो वक्फ बोर्ड को मामले में पक्षकार बनाया गया और न ही कार्यवाही में शामिल किया गया… इलाके को चारों तरफ से घेरकर और लोगों को घरों में कैद करके मस्जिद को गिराया गया… हम कानूनी दायरे में रहकर यह लड़ाई लड़ेंगे।”
क्या है यह पूरा मामला?
सिटी मजिस्ट्रेट ने 17 जुलाई को दिए अपने आदेश में मस्जिद को अवैध बताते हुए इसे गिराने के आदेश दिए थे। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को जिला अदालत में चुनौती दी थी। जिला अदालत ने सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा था। जिला अदालत के आदेश के बाद ही प्रशासन ने मस्जिद को गिराने की कार्रवाई शुरू की।
बजरंग दल के नेता ने दी थी शिकायत
इस मामले में बजरंग दल के पूर्व प्रांतीय समन्वयक विकास त्यागी ने शिकायत दी थी। त्यागी ने शिकायत में आरोप लगाया था कि डीएम कार्यालय परिसर के अंदर मस्जिद का निर्माण अवैध ढंग से किया गया था और इसका इस्तेमाल धार्मिक उद्देश्यों के अलावा व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा था। त्यागी ने कहा था कि यहां बने कुछ कमरे किराए पर दिए गए थे और इनका किराया मस्जिद समिति वसूल रही थी।
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