कर्नाटक में एक शख्स ने हिंदू-मुस्लिम एकता की एक अनोखी मिसाल पेश की है। दरअसल बेंगलुरु के राम मंदिर में एक मुस्लिम शख्स साफ सफाई करता है। शख्स का कहना है कि मुझे मंदिर की साफ सफाई करना पसंद है। बता दें कि मुस्लिम शख्स पिछले 2-3 सालों से मंदिर की सफाई कर रहा है।

क्या है शख्स का नाम: बता दें कि मुस्लिम शख्स का नाम सद्दाम हुसैन है। सद्दाम की उम्र 27 साल है। वहीं जिस राम मंदिर की सफाई वो पिछले 2-3 साल से कर रहा है वो बेंगलुरु के राजाजीनगर में स्थित है। सद्दाम के इस जज्बे की हर कोई तारीफ करता है।

Bengaluru: Saddam Hussein, a local has taken up the responsibility of keeping the Ram Temple in Rajajinagar clean, ahead of #RamNavmi; says, “It feels good to clean the temple. I am appreciated by everyone here for my work. I am working here since last 2-3 years.” #Karnataka pic.twitter.com/BfLQHxvyt7

— ANI (@ANI) April 10, 2019