पंजाब के संगरूर जिले में बेअदबी की एक घटना सामने आई है। यहां एक स्थानीय गुरूद्वारे में पवित्र गुरू ग्रंथ साहिब का एक “बीड़” जला हुआ पाया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को इस घटना के जिम्मेदार लोगों की तत्काल पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहा है।

यह कथित घटना शनिवार की रात को हुई। सीएम अमरिंदर सिंह ने बेअदबी की घटना के लिए विभाजनकारी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि इस तरह के प्रयास 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए किये गये थे।

Same forces that tried to polarise Punjab ahead of Assembly polls under #Badals @Akali_Dal_ are trying to spread hatred again. Last night’s desecration in Sangrur is the handiwork of the same elements & they will face the consequences. Karma will catch up with them.

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) May 12, 2019