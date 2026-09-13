पंजाब में गुलजार सिंह की आत्महत्या के मामले में कांग्रेस सड़क पर उतरने जा रही है। कांग्रेस इस मामले में 15 सितंबर को मार्च निकालेगी। मार्च में शामिल होने के लिए राज्य के नवनियुक्त प्रभारी सचिन पायलट भी पंजाब आएंगे। प्रभारी बनने के बाद पायलट का यह पहला पंजाब दौरा होगा।

मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के गुट भी एक साथ नजर आएंगे। पिछले काफी समय से चन्नी और वड़िंग गुटों के बीच तनातनी देखने को मिल रही है।

कांग्रेस की कोशिश गुलजार सिंह की आत्महत्या के मामले में भगवंत मान सरकार को घेरने की तो है ही, प्रदेश इकाई में चल रही गुटबाजी को खत्म करने की भी है। लगातार गुटबाजी के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भूपेश बघेल को पंजाब कांग्रेस के प्रभारी के पद से हटा दिया था।

हरपाल चीमा से पूछा था सवाल

संगरूर जिले के दिड़बा निवासी 47 साल के दलित समुदाय के शख्स गुलजार सिंह की सात सितंबर की रात को कथित तौर पर जहर खाने से मौत हो गई थी। गुलजार सिंह के परिवार का कहना है कि छह सितंबर को दिड़बा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री हरपाल चीमा से इलाके में मादक पदार्थों की सप्लाई को लेकर सवाल पूछा था।

वायरल हुआ था गुलजार सिंह का वीडियो

गुलजार सिंह संगरूर जिले के तूर बंजारा गांव के रहने वाले थे। गुलजार सिंह के परिवार की शिकायत के आधार पर पांच लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। गुलजार सिंह का वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी दलों ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार को घेरा और मामले की जांच तथा हरपाल चीमा के इस्तीफे की मांग की है।

गुलजार के घर पहुंचे थे बीजेपी नेता

पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुछ दिन पहले गुलजार सिंह के परिवार से मिले थे। बीजेपी नेताओं ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। बीजेपी नेताओं का कहना था कि गुलजार सिंह का जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष किशोर मकवाना भी गुलजार सिंह के परिवार से मिले थे। मकवाना ने दावा किया था कि गुलजार सिंह को धमकियां मिल रही थी और इस वजह से उन्होंने यह कदम उठाया।

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पंजाब के संगरूर जिले के दलित मजदूर गुलजार सिंह के परिवार ने सरकार पर उनकी सहमति के बिना जबरन शव का अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया है। गुलजार के बेटे लखविंदर सिंह ने आरोप लगाया कि परिवार को अंतिम संस्कार से पहले पिता का चेहरा तक देखने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें उनके कपड़े या अन्य सामान भी नहीं मिले। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।