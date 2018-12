राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में करीब एक हफ्ते का वक्त बचा है। ऐसे में सभी प्रत्याशी- पार्टी जमकर अपना प्रचार प्रसार और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में रजत शर्मा के शो में पहुंचे सचिन पायलट ने भी कई सवालों के जवाब दिए और जमकर मोदी- वसुंधरा सरकार पर हमला किया। मोदी सरकार पर हमला करते हुए सचिन ने कहा- भाजपा ने वसुंधरा राजे को सीएम उम्मीदवा के तौर पर पेश करके हमारा ही काम आसान कर दिया है।

वसुंधरा पर किया हमला

सवालों के जवाब देते हुए पायलट ने कहा कि वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के लिए मैं कभी कभी भाजपा नेताओं को बधाई देता हूं, नहीं तो कांग्रेस को अपने चुनाव प्रचार में दो-पांच प्रतिशत ज्यादा प्रयास करना होता। वसुंधरा को भाजपा के चेहरे के तौर पर पेश करने से अब राजस्थान के मतदाताओं के गुस्से को कोई रोक नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ हम जीत के बेहद नजदीक हैं।

In a few minutes from now, @INCRajasthan chief @SachinPilot grilled in #AapKiAdalat on India TV from 10 am onwards. @indiatvnews pic.twitter.com/zAmGrXUdDv

— Rajat Sharma (@RajatSharmaLive) December 2, 2018