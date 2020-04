देश में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी नेता और वैज्ञानिक लोगों को लगातार घरों में रहने और लॉकडाउन का ठीक ढंग से पालन करने के लिए कह रहे हैं। कई शहरों में प्रशासन लगातार लोगों को घरों पर होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि उन्हें घर से न निकलना पड़े और कोरोनावायरस की चेन को तोड़ा जा सके। हालांकि, इसके बावजूद बड़ी जनसंख्या वाले शहरों में यह काम मुश्किल साबित हो रहा है। लोग बड़ी संख्या में आवश्यक जरूरतों का सामान जैसे- सब्जी, मेडिकल उपकरण, दवाएं लेने के लिए घरों से निकल रहे हैं। इस तरह की समस्याओं को देखते हुए दक्षिण दिल्ली के प्रशासन ने सूझबूझ दिखाई है।

दक्षिण दिल्ली के प्रशासन ने महरौली में सब्जी खरीदने के लिए निकलने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सब्जी मंडी को ही शिफ्ट कर दिया। अब सब्जी मंडी महरौली के डीटीसी बस टर्मिनल में खुलती है। यहां पर्याप्त जगह होने की वजह से एक बार में भीड़ नहीं जुट पाती और लोग एक-दूसरे से दूर भी खड़े हो सकते हैं। प्रशासन के मुताबिक, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में यह तरकीब काफी काम आ रही है।

#WATCH Delhi: Mehrauli Sabzi Mandi has been temporarily relocated around Mehrauli DTC bus terminal to ensure #SocialDistancing amid #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/GKCoshCFRu

— ANI (@ANI) April 12, 2020