Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रहने वाले 38 वर्षीय टिकेश्वर साहू सितंबर में रूस के लिए रवाना हुए थे। उन्हें टेलीग्राम के जरिए नौकरी का प्रस्ताव मिला था। साहू को उम्मीद थी कि रूस में नौकरी मिलने से उनकी पत्नी, दो बच्चों और माता-पिता का भविष्य बेहतर होगा। उनकी योजना आगे चलकर परिवार को भी रूस बुलाने की थी।

लेकिन कुछ ही दिनों बाद टिकेश्वर ने परिवार को बताया कि उन्हें झूठे आरोपों में जेल में बंद कर दिया गया है। उन पर यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग में रूसी सेना में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है।

टिकेश्वर साहू की पत्नी मनोरमा ने 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने, कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप करने, कानूनी मदद दिलाने, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और साहू की सुरक्षित भारत वापसी की मांग की।

टिकेश्वर साहू परिवार का मामला छत्तीसगढ़ के ही एक दूसरे परिवार की परेशानी से काफी मिलता-जुलता है। पिछले महीने द इंडियन एक्सप्रेस ने बिलासपुर के 21 वर्षीय विनीत कुमार दुबे के बारे में खबर प्रकाशित की थी। विनीत 29 सितंबर को रूस गए थे। साहू की तरह उन्हें भी टेलीग्राम के जरिए नौकरी का प्रस्ताव मिला था और वे टूरिस्ट वीजा पर रूस पहुंचे थे। दोनों युवकों के परिवारों का कहना है कि भारत छोड़ने से पहले उन्हें काम की प्रकृति के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी।

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमें साहू के मामले में शिकायत मिली है। तय प्रक्रिया के अनुसार हम इसे राज्य के गृह विभाग को भेजेंगे। इसके बाद गृह विभाग आगे की कार्रवाई के लिए इसे विदेश मंत्रालय को भेजेगा।”

टिकेश्वर साहू के परिवार ने बताया कि 16 सितंबर को उनसे आखिरी बार सामान्य रूप से फोन पर बात हुई थी। इसके बाद उनका फोन बंद हो गया। शुरुआती कुछ दिनों तक परिवार को लगा कि युद्ध के कारण नेटवर्क की समस्या होगी।

हाथ की लिखावट से परिवार ने पहचाना

कुछ दिन बाद परिवार के मोबाइल पर हाथ से लिखे एक पत्र की तस्वीर आई। यह पत्र रूस के एक नंबर से भेजा गया था, लेकिन इसकी लिखावट देखकर परिवार को पहचानने में देर नहीं लगी। यह टिकेश्वर साहू की ही लिखावट थी। परिवार के एक सदस्य ने बताया कि पत्र में साहू ने लिखा था कि उन्हें नशीले पदार्थों से जुड़े एक मामले में झूठा फंसाया जा रहा है और रूसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

परिवार ने उस नंबर पर कई बार अनुरोध किया। इसके बाद टिकेश्वर साहू को पांच मिनट तक वीडियो कॉल पर बात करने की अनुमति मिली। परिवार के एक सदस्य ने बताया, “वह फोन पर बहुत रो रहे थे। उन्होंने बताया कि वे जेल में हैं। उन्होंने कहा कि उन पर रूसी सेना में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है।”

टिकेश्वर साहू रायपुर में एक स्टोर मैनेजर के रूप में काम करते थे। उनके परिवार के मुताबिक, उन्हें रूस में डिलीवरी एजेंट की अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी का लालच दिया गया था। उनसे कहा गया था कि नौकरी पक्की होने के बाद उनके टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में बदल दिया जाएगा।

टिकेश्वर साहू 7 सितंबर को रायपुर से दिल्ली के लिए निकले थे। अगले दिन वे रूस रवाना हुए। पहले मॉस्को पहुंचे और फिर वहां से वोल्गोग्राद गए। रूस पहुंचने पर नौकरी दिलाने का वादा करने वाले व्यक्ति ने उन्हें 5,000 रूसी रूबल दिए थे। उनके रिश्तेदारों का आरोप है कि अब उन पर ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिनमें यह लिखा हो कि वे अपनी मर्जी से रूसी सेना में शामिल होना चाहते हैं।

परिवार को टिकेश्वर साहू की सेहत की चिंता

परिवार को टिकेश्वर साहू की सेहत की भी चिंता सता रही है। उन्हें थायरॉइड की समस्या है और इसके लिए नियमित दवाएं लेते हैं। परिवार का आरोप है कि हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें दवाएं नहीं दी गईं और उनके साथ मारपीट भी की गई।

साहू को जेल से बाहर निकालने के लिए परिवार ने रूस में एक वकील किया है। अब तक वे उसकी फीस पर 1.5 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं। परिवार के मुताबिक, 22 अक्टूबर को वकील ने उन्हें बताया कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद साहू को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार को हालांकि अब तक उनकी सेहत या रिहाई की संभावित तारीख के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है।

रिश्तेदारों का आरोप है कि टिकेश्वर साहू पर यह कबूल करने का दबाव बनाया जा रहा है कि वे किसी प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति कर रहे थे। परिवार को डर है कि इस आरोप का इस्तेमाल उनकी हिरासत लंबी करने और उन्हें रूसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर करने के लिए किया जा रहा है।

साहू के रिश्तेदारों ने बताया कि उन्होंने भारत और रूस के दूतावासों को ईमेल भेजे हैं। रूसी दूतावास की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। वहीं, भारतीय दूतावास ने ईमेल के जवाब में बताया कि वह मामले की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है और परिवार को आगे की जानकारी देगा।

परिवार ने सितंबर में नया रायपुर स्थित डीजीपी मुख्यालय में भी संपर्क किया था। इसके बाद उन्होंने नेताओं और राज्य सचिवालय का दरवाजा खटखटाया। साथ ही प्रधानमंत्री के शिकायत पोर्टल के जरिए भी आवेदन दिया।

रूसी वकील की हर सुनवाई से पहले फीस चुकाने की कोशिश में परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। लेकिन फिलहाल उनकी सबसे बड़ी चिंता साहू को सुरक्षित घर वापस लाना है।

परिवार के एक रिश्तेदार ने कहा, “हम चाहते हैं कि सरकार हस्तक्षेप करे और उन्हें वापस लाए। हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। हम उनकी सेहत को लेकर बहुत चिंतित हैं।”

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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को बताया कि भारत फरवरी 2022 से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में वकालत से आगे बढ़कर इसमें शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत, रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत कर रहा है। हाल ही में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा था कि भारत ने पहली बार युद्ध खत्म करने के लिए एक पूरा और बड़ा प्रस्ताव रखा है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।