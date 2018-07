दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश, NH समेत कई मार्ग पर लंबा जाम

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार की सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। आसमान पर काले बादल छाये हुए हैं। बिजली कड़क रही है। दिन और रात का फर्क मिट गया है। इस मूसलाधार बारिश की वजह से एक ओर जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर जगह-जगह जलजमाव हो गया है। दिल्ली के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। एनएच 24 सहित कई सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने घरों ने निकल नहीं पा रहे हैं। वाहन सड़कों पर रेंग रहे हैं। नोएडा, गुरूग्राम, आनंद विहार, नई दिल्ली स्टेशन, आश्रम जैसे इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। बदरपुर, महरौली, मूलचंद, धौलाकुंआ जैसे इलाकों में लंबा जाम लगा हुआ है।

इस बीच भारी बारिश की वजह से गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में सड़क धंस गई है। बारिश की पानी की वजह से गड्ढ़ा बढ़ा हो गया है। प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है। गाजियाबाद के कई इलाको में जलजमाव हो गया है। सड़कें तालाब बन गई है। वहीं, ग्रेटर नोएडा के मुबारकपुर में एक तीन मंजिला इमारत गिर गई है। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

#WATCH Road caves in Vasundhara area of Ghaziabad following heavy rains in the area. pic.twitter.com/syZlNGszrM

