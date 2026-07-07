\u092e\u0939\u093e\u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930 \u0915\u0940 \u092b\u0921\u093c\u0928\u0935\u0940\u0938 \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0928\u0947 \u092c\u0921\u093c\u093e \u092b\u0948\u0938\u0932\u093e \u0932\u0947\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u090f\u0915 \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924 \u0938\u0947\u00a0 \u092c\u093e\u0907\u0915 \u0914\u0930 \u091f\u0948\u0915\u094d\u0938\u0940 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0928\u093f\u092f\u092e \u092c\u0926\u0932 \u0926\u093f\u090f \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0921\u094d\u0930\u093e\u0907\u0935\u0930\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092e\u0930\u093e\u0920\u0940 \u092d\u093e\u0937\u093e \u0915\u094b \u092d\u0940 \u0905\u0928\u093f\u0935\u093e\u0930\u094d\u092f \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964\u092f\u0939 \u092c\u094d\u0930\u0947\u0915\u093f\u0902\u0917 \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c \u0939\u0948\u0964 \u0905\u0927\u093f\u0915 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u091c\u0941\u0921\u093c\u0947 \u0930\u0939\u0947\u0902.