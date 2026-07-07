महाराष्ट्र की फड़नवीस सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एक अगस्त से  बाइक और टैक्सी के लिए नियम बदल दिए हैं। ड्राइवर्स के लिए मराठी भाषा को भी अनिवार्य किया गया है।

यह ब्रेकिंग न्यूज है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें…