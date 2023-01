Delhi Mayor Elections में बहा खून: हमारे लोगों की हत्‍या करोगे क्‍या- बोले संजय सिंह, बीजेपी के मनोज त‍िवारी ने कहा- डरी हुई है आप

MCD Mayor Election: दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले सिविक सेंटर में हंगामा हुआ।

Delhi Mayor Elections में बहा खून (Source- Screengrab/ ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram