पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं। कांग्रेस ने रविवार को इसी सिलसिले में चुनाव समिति की बैठक बुलाई। हालांकि, इस बैठक के दौरान कांग्रेस के नेता आपस में ही उलझ पड़े। दरअसल, पार्टी के एक नेता ने बीच में ही उठकर डीएमके का झंडा लहरा दिया। इस पर बाकी नेता नाराज हो गए और उनके बीच आपस में हाथापाई तक की नौबत आ गई।

घटना के वक्त पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी भी मौजूद थे। न्यूज एजेंसी एएनआई की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उन्हें डीएमके का झंडा लहराने वाले नेता को बचाते और समझाते देखा जा सकता है। हालांकि, इसके बावजूद कार्यक्रम स्थल पर हंगामा जारी रहा। बताया गया है कि इसी हंगामे के चलते कांग्रेस दफ्तर के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई है।

तमिलनाडु में साथ हैं कांग्रेस-डीएमके, पर पुडुचेरी में अलग: बता दें कि कांग्रेस और डीएमके पुडुचेरी में अब तक अलग-अलग चुनाव लड़ते आए हैं। इस बार के चुनाव में पहले तो पुडुचेरी में भी दोनों पार्टियों के साथ आने की चर्चा थी। पर शनिवार को डीएमके ने 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने के साथ कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की बात न बनने की बात की पुष्टि कर दी।

#WATCH | Puducherry: Ruckus ensued during Congress Election Committee meet after a party leader waved DMK Party flag. Former CM V Narayanasamy was also present at the meeting.

