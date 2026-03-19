उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला स्थित बीजेपी दफ्तर में बुधवार को एक सम्मान समारोह के दौरान जमकर हंगामा हुआ। दरअसल, एक महिला अचानक कार्यक्रम के शुरू होने से पहले वहां घुस आई और एक पार्टी नेता पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उनकी पिटाई शुरू कर दी।

महिला ने नेता थप्पडड जड़े और कॉलर से खींच पर पार्टी दफ्तर से बाहर निकालने की कोशिश की। कार्यक्रम मनोनीत पार्षदों और पार्टी पदाधिकारियों को बधाई देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हालांकि, महिला के घुस आने के बाद अफरा तफरी मच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मारपीट होता देख वो बीच बचाव के लिए आगे बढ़े लेकिन स्थिति जल्द ही बिगड़ गई। बाद में पुलिस पूरा मामला शांत कराया। महिला ने आरोप लगाया कि उसने LIC जमा के नाम पर लगभग साढ़े चार लाख रुपये दिए थे, लेकिन आरोपी ने पैसे जमा नहीं किए। उसने पैसे गबन कर लिए। वह लंबे समय से अपने पैसे वापस करने की मांग कर रही थी, जब ऐसा नहीं हुआ तब वो बुधवार को वह अपने बेटे के साथ इस कार्यक्रम में पहुंची।

पार्टी कार्यलय में हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची और स्थिति को काबू में किया। विवाद में शामिल महिला और अन्य लोगों को BJP दफ्तर से बाहर निकाला गया, जिसके बाद लगभग एक घंटे की देरी के बाद कार्यक्रम फिर से शुरू हो सका।

पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी समीर त्रिपाठी ने कहा कि यह झड़प अचानक एक वित्तीय विवाद को लेकर भड़क उठी। उन्होंने कहा, “मनोनीत पार्षदों और मंडल अध्यक्षों के सम्मान समारोह के दौरान, पैसों के लेन-देन को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। अगर हमें पहले से जानकारी होती, तो इस स्थिति से बचा जा सकता था। दोनों ही बीजेपी से जुड़े हैं। इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश की जाएगी।”

बहरहाल, इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह पल दिख रहा है जब महिला ने पार्टी पदाधिकारी का सामना किया और उस पर हमला कर दिया, जबकि दूसरे लोग स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रहे थे।

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