VIDEO: हरियाणा में डीएसपी की शिकायत करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट पर 10 दिन में हुआ दूसरा हमला

हरियाणा के जींद में दस दिनों के भीतर आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील कपूर पर दूसरी बार हमला हुआ। नकाबपोश हमलावरों ने उन्हें सड़क पर दौड़ाकर लाठियों से जमकर पीटा। दुकान में बैठे 29 वर्षीय कपूर ने जब नकाबपोश हमलावरों को अपनी ओर आते सीसीटीवी कैमरे में देखा तो ज्वेलरी दुकान का गेट खोलकर भागने लगे। बावजूद इसके हमलावरों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और लाठियों से जमकर पीटा। परिवार वाले उन्हें लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए दूसरी जगह रेफर कर दिया।इसके बाद परिवार के लोग एक प्राइवेट हास्पिटल में लेकर पहुंचे। जहां घुटने का ऑपरेशन होना है।

डीएसपी रैंक के अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत करने के बाद यह दूसरी बार कपूर पर हमला हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता के पिता ओमप्रकाश ने कहा कि उनके बेटे ने पुलिस अधिकारी का घूस लेता वीडियो तैयार कर जांच के लिए आईजी और डीजीपी को पत्र लिखा। जिस पर डीएसपी ने बीते तीन मार्च को अपने लोगों के जरिए जालसाजी और जबरन वसूली का केस दर्ज करा दिया।

Watch: RTI activist in Haryana’s Jind district being thrashed by masked men for the second time in 10 days. Caught on CCTV camera @HTPunjab @htTweets pic.twitter.com/W1DbeEVare

— Hardik Anand (@Hardik_anand) April 6, 2018