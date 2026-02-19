UP Politics: उत्तर प्रदेश में भाजपा की सत्ता है। सत्ता की बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथों में हैं। लेकिन वक्त-वक्त पर संगठन और सरकार के भीतर ही कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। कभी बीजेपी के विधायक, सांसद यहां तक की मंत्री को भी अपनी बात मनवाने के लिए धरने पर बैठना पड़ा तो कभी वर्तमान सांसद और पूर्व बीजेपी सांसद का विवाद भी सुर्खियों में रहा। जिसकी आवाज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंची। यह विवाद कानपुर देहात से सांसद देवेंद्र सिंह भोले और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के बीच रहा। अनिल शुक्ला वारसी की पत्नी प्रतिभा शुक्ला योगी कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं, लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उनको भी धरने पर बैठना पड़ा था।

इससे पहले सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच तनाव भी काफी चर्चा में रहा था। जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कई बार टिप्पणी की थी कि सत्ता पक्ष के नेताओं में ही आपस में पटरी नहीं खाती है। हालांकि, यह बात जगजाहिर है कि सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच मनमुटाव रहता है। और ऐसा कई बार देखा भी जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक, कई बार इस मामले में हाईकमान को भी दखल देना पड़ा। हालांकि, इन सभी घटनाक्रम के बाद यूपी में बीजेपी 2027 विधानसभा की तैयारियों में जुटी थी कि उसे एक नई दो-तीन और ऐसे घटनाक्रम सामने आ गए जिसने यूपी बीजेपी से लेकर दिल्ली हाईकमान को भी चक्कर भी डाल दिया। जिसने भाजपा हाईकमान ही नहीं, आरएसएस को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर 2027 में यूपी के सिंहासन पर राज करना है, तो फिर इन मुद्दों हल करना ही होगा। शायद यही वजह है कि बुधवार शाम (18 फरवरी, 2026) को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का लखनऊ आगमन होता है। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने जाते हैं और दोनों के बीच करीब 40 मिनट बातचीत होती है। इसके अगले दिन यानी आज (गुरुवार) को दोनों डिप्टी सीएम- केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक भी आरएसएस चीफ से मुलाकात करते हैं। इन दोनों नेताओं से भी काफी देर तक वार्ता होती है।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ऐसे वक्त में यह दौरा काफी मायने रखता है। क्योंकि यूपी बीजेपी इस वक्त कई महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से जूझ रही है। जिसमें प्रमुख से रूप से- यूजीसी, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद।

यूजीसी विवाद

देश में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम जारी किए थे। ये नियम इसी विषय पर 2012 में लागू किए गए नियमों की जगह जारी किए गए थे। जहां 2012 के नियमों में ‘भेदभाव’ की बात की गई थी वहीं 2026 में लाए गए संशोधित नियमों में भेदभाव की परिभाषा में ‘जाति‑आधारित भेदभाव’ को जोड़ा गया है।

नए नियमों के मुताबिक़, जाति-आधारित भेदभाव का मतलब सिर्फ़ जाति या जनजाति के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध किया जाने वाला भेदभाव है।

नए नियमों के तहत हर विश्वविद्यालय और कॉलेज को समान अवसर केंद्र या इक्वल ऑपर्च्युनिटी सेंटर स्थापित करना होगा। इस केंद्र का काम वंचित समुदायों के हितों से जुड़ी योजनाओं पर नजर रखना, छात्रों और कर्मचारियों को पढ़ाई, सामाजिक मामलों और पैसों से जुड़ी सलाह देना, परिसर में विविधता और सबको साथ लेकर चलने का माहौल बढ़ाना और ज़रूरत पड़ने पर ज़िला और राज्य की कानूनी सेवा संस्थाओं की मदद से कानूनी सहायता उपलब्ध कराना होगा।

इस केंद्र के तहत एक समता समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख करेंगे। इस समिति में वरिष्ठ शिक्षक, सिविल सोसायटी के सदस्य और छात्र शामिल होंगे। यह समिति भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगी। नए नियमों के हिसाब से प्रत्येक संस्थान को एक चौबीसों घंटे उपलब्ध ‘समता हेल्पलाइन’ चलानी होगी। अगर किसी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी को लगे कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वह हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल या समान अवसर केंद्र को ईमेल के ज़रिए शिकायत दर्ज कर सकता है। अनुरोध करने पर शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

बता दें, यूजीसी के इस नियम को लेकर सामान्य वर्ग (General Category) के छात्रों और संगठनों में आक्रोश फैल गया। पूरे देश में जगह-जगह प्रोटेस्ट हुए। सामान्य वर्ग के छात्रों ने इसे भेदभावपूर्ण और अस्पष्ट बताया और कहा कि इनका दुरुपयोग सामान्य वर्ग के छात्रों/शिक्षकों को झूठे मामलों में फंसाने के लिए किया जा सकता है। जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ‘यूजीसी प्रमोशन ऑफ़ इक्विटी रेग्युलेशंस 2026’ के प्रावधानों में प्रथम दृष्टया अस्पष्टता है और इनके दुरुपयोग की आशंका है। कोर्ट ने इन नियमों के लागू होने पर फ़िलहाल रोक लगा दी, और सुझाव दिया कि विशेषज्ञों की एक समिति इन नियमों में खामियों को भरने पर विचार कर सकती है। इस नियम को लेकर सामान्य में वर्ग में केंद्र की मोदी सरकार के प्रति काफी नाराजगी है।

अविमुक्तेश्वरानंद विवाद

प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ मौजूद बटुकों की शिखा खींचे जाने के आरोप के बाद यूपी की राजनीति में मचे हंगामे के बीच राज्य सरकार अब स्पष्ट रूप से डैमेज कंट्रोल मोड में दिखाई दे रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को अपने आवास पर 101 बटुकों को बुलाकर सम्मान किया, उन्हें फूल-मालाएं पहनाईं, तिलक लगाया और उनकी शिखा का आदर करते हुए आशीर्वाद लिया।

ब्रजेश पाठक ने कहा कि ब्राह्मणों की शिखा खींचने वालों को महापाप लगेगा। किसी को टच करने का भी अधिकार नहीं है। उनकी यह टिप्पणी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रुख से अलग मानी जा रही है और यह संकेत देती है कि बीजेपी में शंकराचार्य विवाद पर एकमत स्थिति नहीं बन सकी है। ऐसे में पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अब ब्रजेश पाठक दोनों के बयानों ने साफ कर दिया है कि शंकराचार्य विवाद पर योगी सरकार के भीतर भी अलग-अलग रायें मौजूद हैं। यह विपक्ष को बड़ा मौका देता है। या फिर बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि सवाल यह भी है कि क्या बृजेश पाठक इतने दिन गुजर जाने के बाद बटुकों का सम्मान कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या स्थिति को भांपते हुए उन्हें ऐसा करने के लिए बीजेपी हाईकमान से आदेश मिला है।

वहीं, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीएम योगी पर हमलावर हैं। उन्होंने गुरुवार को वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य भाजपा को हो रही क्षति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये मठाधीश महाराज हठ पर उतारू हैं। उन्होंने कहा कि कालनेमि कौन है? इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। ये असली हिंदू हैं या फिर छल, वेशधारी और ढोंगी आचरण के हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने संत समाज को अल्टीमेटम दिया। कहा- 10 दिन में बताएं कि आप किसके साथ हैं। जो उनके पक्ष में होगा, उसके साथ भी सीएम जैसा व्यवहार किया जाएगा।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के 101 बटुकों की पूजा करने पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा- उन्होंने ऐसा कर अपनी भावना दिखाई है। उन्होंने यह बताया कि मेरे मुख्यमंत्री, आपने जो किया वह पाप था, जिसे मैं धोने-पोंछने का प्रयास कर रहा हूं। अगर यह सब राजनीति के तहत नहीं होता, तो जिस बटुक की चोटी खींची गई थी, उसे बुलाकर पूजन करते? डिप्टी सीएम पाठक के बयान (बटुकों को पीटने पर महापाप लगेगा) पर भी अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया। उन्होंने कहा- इससे पता चलता है कि वे कार्रवाई करने में समर्थ नहीं हैं। उनके पास पावर ही नहीं है।

अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सीएम योगी ने सदन की आड़ लेकर अपने भीतर भरे विषय को प्रकट किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जनता के बीच आकर अपनी बात रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारे समाज में कुछ कालनेमि घुस आए हैं, जिससे समाज को क्षति होने की संभावना है।

कालनेमि कौन है, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसलिए हम लोगों पर कालनेमि को पहचानने की जिम्मेदारी आ गई। हमने सोचा सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत की जाए। ये असली हिंदू हैं या फिर छल, वेशधारी और ढोंगी आचरण के हैं। जब उनका आचरण और वेश देखा गया, तो उनका वेश अमंगल प्रतीत हुआ।

उनका बायोडाटा देखा तो पता चला कि वे घर से विरक्त होकर निकले थे। किसी मठ में रुके, फिर वहां के महंत बन गए। जो व्यक्ति विरक्त हो जाता है, वह धर्म की शपथ लेकर कोई दूसरी शपथ स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन सीएम योगी ने विरक्त की शपथ लेने के बाद भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वेतनभोगी बन गए।’

अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि संत समाज के पास 10 दिन का समय है। अगर कोई योगी आदित्यनाथ के पक्ष में रहना चाहता है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि शास्त्र और सनातन को छोड़कर किसी के पक्ष में नहीं रहा जा सकता। अगर ऐसा रहता है, तो जो व्यवहार सीएम के साथ होगा, वही उनके साथ भी किया जाएगा। योगी के पक्ष में खड़े होने से पहले यह बताइए कि क्या कोई गेरुआ वस्त्र पहनकर मांसाहारी हो सकता है? क्या कोई विरक्त संत वेतनभोगी हो सकता है? 10 दिन में उत्तर दीजिए। अगर उत्तर नहीं दिया गया, तो हम समझेंगे कि आप मुख्यमंत्री का समर्थन कर रहे हैं।’

अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि 10 दिनों में हम हर संत, महंत, विद्वान और हिंदू से कहना चाहते हैं कि 11 मार्च को लखनऊ में हम सबको इकट्ठा होकर अपनी बात सबके सामने रखनी है। 10 दिन में गो-माता की रक्षा के लिए सिर्फ दो काम किए गए। एक- ‘गोदान’ नाम की फिल्म रिलीज कर उसे टैक्स फ्री कर दिया। क्या इससे गो-माता की रक्षा हो जाएगी? बता दें, यह मुद्दा भी बीजेपी के लिए गले की फांस बना हुआ है। यही वजह है कि इस पूरे मामले को मैनेज करने के लिए बृजेश पाठक ने आज 101 बटुकों का सम्मान करके ब्राह्मण समाज को एक संदेश देने की कोशिश की है।

जातीय गोलबंदी

23 दिसंबर, 2025 को उत्तर प्रदेश की राजधानी में बीजेपी के तीन दर्जनभर से ज्यादा ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की थी। यह बैठक कुशीनगर के बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक के लखनऊ वाले आवास पर हुई थी। बैठक में बीजेपी के लगभग 40 ब्राह्मण विधायक और विधान परिषद सदस्य (MLC) शामिल हुए, जिसमें ज्यादातर बुंदेलखंड और पूर्वांचल के थे। यही नहीं इस बैठक में अन्य दूसरे दलों के ब्राह्मण विधायक भी हिस्सा लेने आए थे।

ब्राह्मण विधायकों की इस बैठक में समाज की एकजुटता बढ़ाने की बात हुई, साथ ही एकजुटता का स्पष्ट संदेश देने पर चर्चा हुई। बैठक में पिछले कुछ समय से राजनीति दलों, उनके नेताओं, सरकार में ब्राह्मण समाज को निशाना बनाने का मुद्दा उठाया गया। इसके अलावा पिछले दिनों हुई समाज से संबंधित घटनाओं पर बात हुई। यही नहीं बीजेपी सरकार होने और पार्टी की सफलता के पीछे ब्राह्मणों की बड़ी भूमिका होने के बावजूद पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक में उचित प्रतिनिधित्व और सम्मान न मिलने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। खबर यहां तक भी आई थी कि ब्राह्मणों के मुकाबले दूसरी जातियों को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। इस बैठक ने पूरे राज्य की राजनीति को हिला दिया है।

यूपी में ब्राह्मण आबादी

यूपी में ब्राह्मण आबादी पर तमाम चर्चाएं होती रही हैं, मगर इसमें कोई दोराय नहीं रही है कि देश की सबसे बड़ी ब्राह्मण आबादी सबसे बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है। आनुपातिक रूप से दावा भले ही बढ़ा चढ़ाकर किया जाता हो। मगर जाटव और यादव आबादी के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मण है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 10 से 12 फीसदी है।

आबादी से दोगुना असर इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जिस राज्य में अयोध्या मथुरा काशी जैसे तीर्थ स्थल हों, प्रयागराज जैसे कुंभ महाकुंभ स्थल, वहां पर ब्राह्मणों की सांस्कृतिक सामाजिक दखल बड़े स्तर पर दिखेगी। और इसी सामाजिक परिवेश में राजनीति होती है तो उसपर भी इसका असर साफ दिखता है।

यूपी में ब्राह्मण जाति की ताकत?

उत्तर प्रदेश में आबादी के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मण लगभग 110 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं। यह सीटें ऐसी हैं, जहां ब्राह्मण मतदाता निर्णायक रूप से प्रभावी माने जाते हैं। इस सीटों पर ब्राह्मण वोट बैंक जीत-हार तय करते हैं। इसका मतलब है कि यह समाज कुल मतदाताओं का छोटा प्रतिशत भले हो लेकिन कई सीटों पर मजबूत मौजूदगी और मतदान पैटर्न जीत के नतीजे पर असर डाल सकते हैं।

राजनीतिक दलों के लिए रणनीतिक महत्व

ब्राह्मण वोट बीजेपी के लिए बहुत मायने रखते हैं। लंबे समय से ब्राह्मण वोटरों ने बीजेपी पर भारी भरोसा किया है, खासकर 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 जैसे चुनावों में। इन चुनावों में ब्राह्मणों का 72% से 82% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिला था। इसलिए बीजेपी के लिए ब्राह्मण वोट बैंक रणनीतिक लिहाज से बेहद खास है। यह वोटबैक खासकर तब और खास हो जाता है, जिन जिलों में ब्राह्मणों की संख्या 15 फीसदी से ऊपर है। ताजा घटनाक्रम को देखते हुए यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सपा ब्राह्मण समाज को अपनी ओर आकर्षित कर रही है क्योंकि 2027 के चुनाव में इस समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है।

जातीय समीकरणों को साधना

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी ने गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलित समुदायों में मजबूत आधार बनाया है, लेकिन इन वर्गों को लगातार अपने साथ बनाए रखना आसान नहीं है। सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की मांगें समय-समय पर राजनीतिक रूप ले लेती हैं। विपक्षी दल, खासकर समाजवादी पार्टी, जातीय समीकरणों को फिर से अपने पक्ष में साधने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में बीजेपी को विकास और सामाजिक प्रतिनिधित्व दोनों को संतुलित करना होगा, ताकि उसका व्यापक सामाजिक गठबंधन कमजोर न पड़े।

विपक्षी गठबंधन का खतरा

यदि विपक्षी दल मजबूत गठबंधन बनाते हैं तो मुकाबला सीधा और कड़ा हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल यदि सीट बंटवारे और साझा रणनीति पर सहमत हो जाते हैं, तो वोटों का बिखराव कम हो सकता है। बीजेपी की रणनीति अक्सर विपक्ष की एकजुटता को चुनौती देने और अपने मजबूत कैडर नेटवर्क पर भरोसा करने की रही है। फिर भी, यदि विपक्ष एक साझा एजेंडा और मजबूत स्थानीय उम्मीदवार पेश करता है, तो चुनावी गणित बदल सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इन चुनौतियों से बीजेपी कैसे निपटेगी या फिर किस रणनीति पर काम करती है। अगर बीजेपी इन मुद्दों से निपटने में सक्षम रही तब तो वो 2027 में सत्ता में वापसी कर सकती, नहीं तो उसके लिए सत्ता ब्रेक भी हो सकता है।

सीएम योगी ने RSS चीफ मोहन भागवत से की मुलाकात

बुधवार रात करीब आठ बजे आदित्यनाथ उनसे मिलने निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचे। दोनों के बीच लगभग 40 मिनट तक बैठक हुई, लेकिन इसका एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है।

