राजस्थान के उदयपुर में हल्दीघाटी लड़ाई की 450वीं वर्षगांठ के समारोह में सरसंघचालक मोहन भागवत शामिल हुए। यहां सरसंघचालक ने हल्दीघाटी युद्ध, महाराणा प्रताप और भारत के इतिहास को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने महाराणा भूपाल स्टेडियम गांधी ग्राउंड में राष्ट्र चेतना संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा आज दोनों संयोग इकट्ठा हो गए।

मोहन भागवत ने कहा कि मुगल इतिहासकारों ने भी अपने आलेखों में माना है कि लड़ाई के दौरान मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा था। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मुगल सेना पीछे हटी थी तो जीत किसकी मानी जानी चाहिए।

हल्दीघाटी की लड़ाई के 450 साल पूरे- मोहन भागवत

मोहन भागवत ने कहा कि हल्दीघाटी की लड़ाई के 450 साल पूरे होने का कार्यक्रम आज के लिए तय था, इसलिए मुझे एक दिन पहले आना पड़ा… आज महाराणा प्रताप की जयंती है। कल हल्दीघाटी की लड़ाई के 450 साल पूरे हुए।

हल्दीघाटी की लड़ाई क्यों हुई?- मोहन भागवत

उन्होंने आगे कहा, “हल्दीघाटी की लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आज का दिन कल के दिन का कारण है। ये हमें समझना पड़ेगा। हल्दीघाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, भारत की ओर से लड़ने वाले लोगों की। विजय ही हुई यह तो बिल्कुल स्पष्ट है, विमर्श उलटा चलाया। लेकिन तथ्य उसके विपरीत है। मुगलों के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने जो लिखा, वे अगर सुनते और कहते हैं कि पहली दिन की लड़ाई में हमें अपनी जगह छोड़कर पीछे जाना पड़ा, तो विजय किसकी हुई। फिर दूसरे हमले में एक बख्तरबंद सरदार घोड़े समेत चीर दिया गया और सेनापति के हाथी पर चेतक ने अपने पैर रख दिए तो विजय किसकी हुई?”

VIDEO | Udaipur: RSS Chief Mohan Bhagwat attends the 450th anniversary celebrations of the Haldighati victory. He says: “The programme for the 450th year of the Haldighati battle was scheduled for this day, so I had to come a day earlier…Today is Maharana Pratap’s birth… pic.twitter.com/HY0PkDvGls — Press Trust of India (@PTI_News) June 17, 2026

आगे कहा, “तीसरे हमले में लड़ाई तो हुई लेकिन मुगल सेना जो भागी वह गुंगुंदा चली गई वहां ऐसा दीवारों का चक्रव्यूह बनाया, जो घोड़ा न पार कर सके, अब वह अंदर आ गया और फिर बाहर आने की हिम्मत नहीं की। खाने के लिए कच्चे आम खत्म हो गए तो अपने ही घोड़ों का कच्चा मांस खाया, लेकिन किले के बाहर नहीं आए, विजयी कौन हुआ।”

जानकारी दे दें कि यह कार्यक्रम महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती और हल्दीघाटी युद्ध के 450 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित तीन दिवसीय समारोह का हिस्सा था। गांधी ग्राउंड में आयोजित सभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

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कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोहन भागवत पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने मंगलवार को राजधानी नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोहन भागवत ने उनके पत्र का जवाब नहीं दिया। संघ प्रमुख ने नहीं बताया कि RSS का पैसा कहां से आता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें