रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी पर IT रेड, 163 करोड़ रूपये कैश,100 किलो सोना बरामद

आयकर विभाग ने तमिलनाडु में सड़क निर्माण में लगी एक कंपनी के परिसरों पर कल छापामारी कर 163 करोड़ रूपये नकद एवं करीब 100 किलोग्राम सोना जब्त किया। आयकर सूत्रों ने यह जानकारी दी। छापे मैसर्स एसपीके एंड कंपनी के परिसरों पर मारे गए जो सरकार से मिले ठेके के तहत सड़क एवं राजमार्ग निर्माण का काम करती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘अभी तक करीब 163 करोड़ रूपये नकद जब्त किये गये हैं जिसके बिना हिसाब का होने का संदेह है। इसके साथ ही करीब 100 किलोग्राम सोने के आभूषण भी जब्त किये गये हैं।’’ उन्होंने कहा कि छापेमारी अभी जारी है।

कर अधिकारियों ने इसे देश में की गई छापेमारियों में अब की गई सबसे बड़ी जब्ती बताया। उन्होंने कहा कि विभाग की चेन्नई इकाई यह अभियान संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि विभाग को कंपनी और उसके सहयोगियों द्वारा कर चोरी के साक्ष्य मिले थे। चेन्नई में 17, अरुप्पुकोट्टाई में चार और कोटपाडी में एक परिसर सहित 22 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है।

उन्होंने कहा कि नकदी खड़ी कारों और बड़े बैगों में रखी गई थी। अभी तक दर्जनों सोने के बिस्कुट बरामद किये गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि विभाग ने बड़ी संख्या में दस्तावेज, कम्प्यूटर और अन्य हार्डवेयर भी जब्त किये हैं।

