केन्द्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI-A) के अध्यक्ष रामदास अठावले पर एक कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने केन्द्रीय मंत्री को धक्का दिया और कथित रुप से उनके साथ मारपीट की। केन्द्रीय मंत्री के समर्थकों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया है, जहां पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। खबर के अनुसार, केन्द्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मुखिया रामदास अठावले शनिवार को अंबेरनाथ इलाके में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे।

सभा को संबोधित करने के बाद रामदास अठावले कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोगों से बात कर रहे थे। चश्मदीदों के अनुसार, तभी लोगों की भीड़ से एक व्यक्ति आया और उसने केन्द्रीय मंत्री को धक्का दिया और फिर उन्हें थप्पड़ मार दिया। हालांकि तुरंत ही केन्द्रीय मंत्री के समर्थकों ने आरोपी को दबोच लिया और उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। इसके बाद केन्द्रीय मंत्री रामदास अठावले के सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसे घटनास्थल से दूर ले गए। आरोपी व्यक्ति की पहचान प्रवीण गोसावी के रुप में हुई है। भीड़ द्वारा बुरी तरह से पीटे जाने के कारण आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

#WATCH Maha: People thrash Pravin Gosavi, a worker of the youth wing of Republican Party of India, who slapped Union Minister & party leader Ramdas Athawale at an event in Thane y’day. Gosavi has been admitted to a hospital. FIR registered against him, investigation on. (08.12) pic.twitter.com/zvYmNaV8Wi

अभी तक इस घटना का कारण पता नहीं चल सका है। लेकिन बताया जा रहा है कि आरोपी युवक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का ही कार्यकर्ता है। वहीं घटना के तुरंत बाद ही रामदास अठावले मुंबई के लिए रवाना हो गए। इस घटना के बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के समर्थक घटना की जानकारी होते ही केन्द्रीय मंत्री रामदास अठावले के घर के बाहर इकट्ठा होने शुरु हो गए। घटना से नाराज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि “यह एक सुनियोजित हमला था। अठावले पर हमले का मास्टरमाइंड तुरंत ही पकड़ा जाना चाहिए। घटना के विरोध में हमने रविवार को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है।” बता दें कि RPI(A) केन्द्र की एनडीए सरकार का हिस्सा है।

Mumbai: Republican Party of India(A) members gather in front of Ramdas Athawale’s residence after he was slapped by a person at an event in Thane; RPI leader says, “It was a pre-planned attack. Mastermind should be nabbed. We’ve called for a Maharashtra Bandh for tomorrow(9 Dec)” pic.twitter.com/UpLgmtwm1a

— ANI (@ANI) December 8, 2018