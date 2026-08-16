वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक यात्री के हथियार की जांच के दौरान लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चल गई। रविवार सुबह हुई इस घटना की वजह से दो सुरक्षा अधिकारी घायल हो गए। गोली चलने से एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया।

यह घटना सुबह करीब 9:30 बजे हुई, जब एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1810 से मुंबई जा रहा एक यात्री अपनी पत्नी के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचा। यात्री की पहचान कमलेश राय के रूप में हुई है और वह आजमगढ़ का रहने वाला है।

सूत्रों के मुताबिक, राय के पास लाइसेंसी हथियार था और उसने फ्लाइट में हथियार ले जाने के बारे में पहले ही बताया था।

हथियार की जांच के दौरान चली गोली

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, एयरपोर्ट पर हथियार की सुरक्षा जांच की जा रही थी। पिस्टल की जांच और उसमें भरी गोलियों की गिनती के दौरान गलती से एक गोली चल गई। इस गोलीबारी में दो सुरक्षाकर्मी घायल हो गए।

घटना के बाद एयरपोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई। दोनों घायलों को इलाज के लिए न्यू लक्ष्मी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया।

घटना के बारे में स्थानीय पुलिस को जानकारी दी गई और मामले की जांच की जा रही है। गोमती जोन के पुलिस उपायुक्त और पिंडरा के सहायक पुलिस आयुक्त सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हवाई अड्डे पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।