West Bengal News: पश्चिम बंगाल के सागरदीघी में पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में लिया है। उस पर आरोप है कि वह 12 से 15 सालों तक भारतीय नागरिक बनकर रह रहा था। वह ‘रोनी शेख’ के नाम से जाना जाता था, लेकिन शुरुआती जांच में उसकी असली पहचान सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस व्यक्ति को सोमवार रात सागरदीघी थाना क्षेत्र के गोबरडांगा स्कूलपारा इलाके से हिरासत में लिया गया। जांच से पता चला है कि उसका असली नाम मोहम्मद इस्माइल हुसैन है और वह पड़ोसी देश बांग्लादेश के राजशाही जिले के गोदागारी इलाके का रहने वाला है।

भारतीय महिला से की थी शादी

जांच अधिकारियों का कहना है कि करीब आठ साल पहले उसने लवली खातून नाम की एक भारतीय महिला से शादी की थी और तब से वह सागरदीघी इलाके में ही स्थायी रूप से रह रहा था। आरोप है कि भारत में रहने के दौरान उसने गलत जानकारी देकर और धोखाधड़ी करके आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे अहम दस्तावेज हासिल कर लिए थे।

पुलिस मामले की कर रही जांच

सागरदीघी पुलिस फिलहाल उसकी असली पहचान, नागरिकता की स्थिति और उसके पास मौजूद दस्तावेजों की सत्यता की जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस मामले में कोई बड़ा गिरोह शामिल हो सकता है।

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पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार की ‘पहचानो, हटाओ और वापस भेजो’ की नीति के तहत कार्रवाई कर रही है। उत्तर 24 परगना और मालदा से जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों में डर है। बुधवार को नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर चेकपोस्ट पर बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहे लोगों का आना-जाना जारी रहा। ऐसे में इन बांग्लादेशियों को उनके देश भेजना आसान नहीं होगा। सूत्रों ने कहा कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स (BGB) ने लोगों के अंदर आने पर आपत्ति जताई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…