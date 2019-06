हरियाणा के रोहतक में पीजीआई के रेजीडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल में रह रहे एक डॉक्टर के आत्महत्या करने की खबर है। बताया जा रहा है कि वह अपनी बहन की शादी में जाने के लिए एचओडी द्वारा छुट्टी न मिलने से नाराज था। जिससे उसने फांसी लगाकर कथित रूप से अपनी जान दे दी। बता दें कि मृतक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पीजी तृतीय वर्ष में पढ़ाई कर रहा था। मृतक के साथियों ने बताया कि वह अपनी बहन के लिए शादी का जोड़ा खरीदकर लाए थे। उन्हीं कपड़ों में से एक को फंदा बनाकर उसने जान दी है। डॉक्टर के सुसाइड के बाद पीजीआई में हालात तनावपूर्ण हो गए। फिलहाल मौके पर पुलिस ने पहुचंकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

क्या है मामला: कर्नाटक के रहने वाले डॉक्टर ओंकार रोहतक के पीजीआई के रेजीडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल में रह रहे थे। वे पंडित भागवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रैजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (PGIMS) में पीजी तृतीय वर्ष में अध्ययनरत भी थे। इस बीच उन्होने कथित रूप से उन्होंने अपने हॉस्टल में फांसी लगाकर जान दे दी। फिलहाल पुलिस को ओंकार के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। लेकिन उनके साथियों ने बताया कि डिपार्टमेंट की हेड डॉ. गीता गठवाल ने उन्हें बहन की शादी, के लिए छुट्टी देने से इनकार कर दिया था, जिससे वो नाराज था।

Rohtak: Doctor from Karnataka pursuing MD at Post Graduate Institute of Medical Sciences commits suicide after being denied leave for his sister's wedding, by HOD. Doctors have gone on strike in protest. #Haryana (14.6.19) pic.twitter.com/LjR9NOo7l5

— ANI (@ANI) June 15, 2019