Tej Pratap Yadav Threat: RJD विधायक के साले ने ही दी थी तेज प्रताप को धमकी! पुलिस के सामने किया ये खुलासा

Tej Pratap Yadav News: बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव को फोन पर धमकी दी गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

प्रताप यादव (फोटो सोर्स- Youtube)

बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) को फोन पर धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर नगर थाना में एफआईआर दर्ज की हई थी। पुलिस ने धमकी देने के 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गिरफ्तार युवक की पहचान कामा बिगहा निवासी सुनील कुमार मंडल के रूप में की गई है। पुलिस के सामने उसने पूछताछ के दौरान खुद को आरजेडी विधायक भीम कुमार सिंह का साला बताया है। फोन पर दी थी धमकी तेज प्रताप यादव को फोन पर धमकी देने की शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो सामने आया सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनील ने बताया कि 17 अप्रैल सोमवार को स्कूटी सर्विसिंग को लेकर एक युवक और उसके साथियों द्वारा मंत्री तेज प्रताप के कामा बिगहा स्थित हीरो बाइक शो रूम लारा एजेंसी में झड़प हुई थी। इस दौरान तोड़फोड़ भी की गई थी। घटना के बाद शो रूम के केयर टेकर रोहतास जिले के संझौली थाना क्षेत्र के अजय यादवेंदु ने सोमवार को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कामा बिगहा के निरंजन कुमार, विकास सिंह के अलावा चार लोगों को अभियुक्त बनाया था। पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता जांच में सामने आया कि वह आरजेडी का सक्रिय कार्यकर्ता है। इतना ही नहीं बल्कि उसके परिवार की घनिष्ठता भी लालू परिवार से है। सुनील के पिता चंद्रदीप मंडल ने अपनी वैसी जमीन लालू द्वार बनाने के लिए दे दी जिससे पूरे परिवार की जीविका चला करती थी। सुनील का कहना है कि उसने मामले में समझौता करने को लेकर मंत्री तेज प्रताप यादव के मोबाइल पर बात की थी और सबको माफ कर देने का आग्रह किया था। उसने खुद को पूरे मामले में निर्दोष बताया है।

