बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हरियाणा की रैली में बोलते हुए मोदी सरकर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग सच बोलते हैं उन्हें सजा दी जाती है। तेजस्वी ने कहा कि पीएम भूल गए हैं कि अगर वह ‘चौकीदार’ हैं तो देश ‘थानेदार’ है। इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी को आड़े हाथ लिया और कहा चुनाव आते ही बीजेपी को इसकी याद आती है।

दरअसल, तेजस्वी यादव गुरुग्राम में एक रैली में पहुंचे थे। यहां तेजस्वी ने राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में में एक चुटकुला चल रहा है। उन्होंने कहा कि चुटकुला यह है, ‘भगवान राम और सीता मईया स्वर्ग में हैं। भगवान राम को हिचकी आती है। सीता मईया पूछती हैं कि आपको हिचकी क्यों आ रही है? रामजी कहते हैं कि चुनाव सामने आ गया है, बीजेपी याद कर रही है।’ इसके अलावा उन्होंने अपने भाषण में कहा, ‘सच बोलने वालों को सजा दी जा रही है। जब आप उनसे सवाल पूछते है तो सत्ताधारी लोग जवाब देने की जगह समाज में जहर फैलाते है। पीएम भूल जाते हैं कि यदि वो चौकीदार है तो देश के लोग थानेदार हैं।’

#WATCH Tejashwi Yadav, RJD at a rally in Gurugram on #RamMandir :

Bhagwan Ram aur Sita maiya swarg mein, Bhagwan Ram ko hichki aati hai. Sita maiya poochti hai kyu hichki aarahi hai, Ram ji kehte hain chunaav saamne aagaya hai, BJP yaad kar rahi hai.#Haryana pic.twitter.com/99lsZ0kHm3

— ANI (@ANI) February 2, 2019