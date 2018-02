लालू के बेटे तेज प्रताप पर आरोप- सरकारी जमीन पर बनवा दिया मंदिर, मंत्री बोले- लेंगे एक्शन

राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव पर भगवान शिव का मंदिर बनाकर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। इस पर उनके खिलाफ बिहार सरकार की ओर से कार्रवाई की तैयारी है। लोकनिर्माण विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है, मंदिर की आड़ में सरकारी जमीन हथियाने की घटना में ठोस कार्रवाई होगी।

बताया जाता है कि जब तेजप्रताप स्वास्थ्य मंत्री थे, तब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के पास स्थित सरकारी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से मंदिर बनवाना शुरू किया। सरकार में मंत्री रहते मंदिर की नींव पड़ी थी, बाद में जब सरकार से बाहर हुए तो लोगों को लगा कि शायद तेजप्रताप का कब्जा हट जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ, उल्टे पूरा मंदिर खड़ा हो गया। मंदिर के अंदर बनारस से मंगाकर शिव लिंग स्थापित कराया गया, इसके अलावा कई अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित कराई गई हैं। सरकारी जमीन पर निर्मित इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बीते 13 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर हुई। स्थानीय लोग बताते हैं कि पिछले छह महीने से सरकारी जमीन को घेरकर मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था।

Patna: RJD leader Tej Pratap Yadav has allegedly constructed a temple on Govt land. State PWD Minister Maheshwar Hazari says ‘will look into the matter and take appropriate action’ pic.twitter.com/TP12uS6FtF

— ANI (@ANI) February 22, 2018