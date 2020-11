बिहार में आज शपथ ग्रहण समारोह शाम 4.30 बजे से होना है। नीतीश कुमार आज सातवीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस मौके पर एनडीए गठबंधन ने पारंपरिक तौर पर राजद और कांग्रेस समेत विपक्ष की सभी पार्टियों को शपथग्रहण में आने का न्योता दिया है। हालांकि, पहले राजद, फिर कांग्रेस और बाद में लेफ्ट ने भी समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया। अब इस पर राजद के प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने शपथग्रहण को नीतीश कुमार के अंत का समारोह करार दे दिया।

जगदानंद ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा, “राजद बिहार में बनने वाली नई सरकार के शपथ समारोह का बहिष्कार करती है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा था कि ये अवैध सरकार है। ये जनादेश की डकैती है। डकैती से भी आगे मैं कह सकता हूं बलात्कार कर दिया। भाजपा के गोद में पलने वाले नीतीश कुमार पूरी बिहार की जनता और मतदाताओं के साथ जो भाजपा ने बलात्कार किया, डकैती जनादेश का किया है, उसी की पैदाइश हैं नीतीश कुमार।”

#WATCH Earlier he used to become CM by betrayal, this time he cannot be called CM…Nitish Kumar is born out of the rape and robbery of people’s mandate by BJP: RJD Bihar President Jagdanand Singh on boycotting CM swearing-in ceremony pic.twitter.com/JiED8PB4uO

