Bihar Politics: बड़ी कुर्सी के लिए छोड़ना होगा सीएम पोस्ट, छोटी बातों में फंसे तो BJP को कैसे हराएंगे- तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार के बयान पर बोले जगदानंद सिंह

Bihar Politics: जगदानंद सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो तेजस्वी यादव अपने आप बिहार के सीएम बन जाएंगे।

जगदानंद सिंह ने कहा, 'तेजस्वी को अब नेता बनने से कोई नहीं रोक सकता।' (फोटो : एएनआई )

Bihar Politics: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) बिहार (Bihar) के अध्यक्ष और पूर्व सांसद जगदानंद सिंह (Jagdanand Singh) ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के हालिया बयान पर द इंडियन एक्सप्रेस से बात की है। जिसमें नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के 2025 के विधानसभा चुनावों में महागठबंधन का नेतृत्व करने की बात की थी। जगदानंद सिंह (Jagdanand Singh) ने नीतीश की प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के 2019 के लोकसभा चुनाव में शून्य से पिछड़ने से लेकर 2020 के विधानसभा चुनाव में सत्ता के करीब पहुंचने तक और तेजस्वी यादव के एक नेता के रूप में उभरने के सफर जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की है।

