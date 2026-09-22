जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के विधायक और मोकामा के बाहुबली अनंत कुमार सिंह ने घोषणा की है कि वह आगामी बिहार विधान परिषद चुनावों में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को हराने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने की भी बात कही है। इस घोषणा से दोनों के बीच की पुरानी दुश्मनी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है।

नीरज भी अनंत सिंह की तरह ही मोकामा के रहने वाले हैं। वह पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार चौथी बार विधान पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। आठ विधान पार्षद सीटों (चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र) के लिए अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में चुनाव होने हैं। नीरज सहित निवर्तमान सदस्यों का छह साल का कार्यकाल 16 नवंबर को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग द्वारा सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में अधिसूचना जारी करने की उम्मीद है।

पुरानी रंजिश

जद(यू) के दोनों नेताओं के बीच विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों मोकामा से आते हैं और भूमिहार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उनकी प्रतिद्वंद्विता एक दशक से अधिक समय से चुनावी मुकाबलों, सार्वजनिक हमलों और आपराधिक मामलों के जरिए देखने को मिली है।

सिंह ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा, “मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि नीरज अपनी एमएलसी सीट वापस न जीत पाएं। उन्होंने मेरे पूरे राजनीतिक करियर में कभी मेरा समर्थन नहीं किया। वास्तव में, उन्होंने ही 2019 में मुझे एके-47 रखने के मामले में फंसाया। उन्होंने चार चुनावों में मेरा विरोध किया है।” उन्होंने नीरज को नार्को-एनालिसिस टेस्ट कराने की भी चुनौती दी।

नीरज कुमार ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बात करते हुए सिंह के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने सिंह के राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ संक्षिप्त जुड़ाव का संदर्भ देते हुए कहा, “35 साल पहले राजनीति में आने के बाद से ही मैं पार्टी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वफादार सिपाही रहा हूँ। मैंने कभी दूसरों की तरह पार्टी नहीं छोड़ी।”

सिंह द्वारा नार्को टेस्ट की मांग पर नीरज कुमार ने कहा कि इस तरह के टेस्ट का आदेश केवल एक वैध शिकायत के आधार पर अदालत द्वारा ही दिया जा सकता है। उन्होंने कहा, “मैंने पार्टी में ऐसी ताकतों का हमेशा विरोध किया है।” साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव का फैसला अंततः निर्वाचन क्षेत्र के 88,000 से अधिक पंजीकृत स्नातक मतदाता करेंगे।

अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच प्रतिद्वंद्विता 2015 से शुरू हुई, जब बाढ़ में एक युवक पुतूस की हत्या के बाद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। जद(यू) ने विधानसभा चुनाव के लिए सिंह को टिकट देने से मना कर दिया। सिंह ने जेल में रहते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और नीरज कुमार को 18,348 वोटों से हरा दिया। नीरज कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह को ‘राजनीतिक उपद्रवी’ करार दिया था, जिससे उनकी दुश्मनी और गहरी हो गई।

एके-47 वाला ममला क्या था?

2019 में लदमा स्थित अनंत सिंह के पैतृक आवास पर पुलिस के छापे के दौरान एक एके-47 राइफल, गोला-बारूद और हैंड ग्रेनेड बरामद होने के बाद दोनों के रिश्ते और बिगड़ गए। सिंह ने आरोप लगाया कि नीरज के साजिश के तहत ये हथियार रखे गए थे। उन्हें 2022 में इस मामले में दोषी ठहराया गया था, लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने अगस्त 2024 में उन्हें बरी कर दिया।

सिंह फिलहाल गुलाबचंद्र यादव हत्याकांड में जमानत पर बाहर हैं। यह हत्या 2025 में चुनावों से ठीक पहले हुई थी और काफी चर्चित रही थी।

इन वर्षों में, नीरज कुमार ने सार्वजनिक रूप से बार-बार सिंह की आलोचना की है। उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं के विरोध का हवाला देते हुए सिंह के साथ चुनाव प्रचार करने की संभावना को भी खारिज कर दिया है।

नीरज कुमार द्वारा विधान पार्षद के लिए एक और कार्यकाल चाहने के साथ ही अनंत सिंह के साथ उनकी दुश्मनी फिर से चर्चा में आ गई है। जबकि अनंत सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार अनुज सिंह को अपना समर्थन देने की घोषणा की है।

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