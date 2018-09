ये हैं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित युवती से रेप के आरोपी, पुलिस ने जारी किया फोटो

राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित और बेसबॉल की होनहार खिलाड़ी को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अभी भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पायी है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तीनों की तस्वीर जारी की है। जिन तीन आरोपियों की तस्वीर जारी की गई है उनमें मनीष, निशु, और आर्मी जवान पंकज शामिल है। बता दें कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक बस अड्डे से लड़की को अगवा कर उसके साथ कथित तौर पर 12 लोगों द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने ही लड़की के पिता को फोन की इसकी सूचना दी थी।

#Rewari gang-rape case: Rewari police has released photos of the three accused, Manish (pic 1), Nishu (pic 2) and Pankaj – an Army personnel (pic 3). #Haryana pic.twitter.com/RLbEatFGU5

— ANI (@ANI) September 15, 2018