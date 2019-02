जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आंतकी हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली। वहीं इस आतंकी हमले के बाद भारत ने एक मुठभेड़ में तीन आंतकवादियों को मार गिराया। हालांकि उस मुठभेड़ में एक मेजर सहित हमारे भी 5 जवान शहीद हुए। इस आंतकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा देखने को मिला। ऐसे में हर कोई इस हमले की विरोध अपने अपने तरीके से जता रहा है। हाल ही में अमृतसर के पास सड़क पर कुछ लोगों ने पाकिस्तान का झंडा बिछा दिया और उसके ऊपर से दिल्ली लाहौर बस को निकाला गया।

कहां का है पूरा मामला: दरअसल पूरा मामला पंजाब में अमृतसर के पास के रईया का है। जहां कुछ लोगों ने पाकिस्तान का झंडा सड़क पर बिछाया जिसके बाद उस पर से एक के बाद एक कई गाड़ियाों को निकालाग गया। इसके साथ ही इस सड़क पर पड़े झंडे पर से दिल्ली लाहौर की बस को भी निकलवाया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होना शुरू हो गया है।

Residents of Raiyya, near Amritsar forced Pakistan’s #DelhiLahore bus to cross over pakistani flag in protest against #PulwamaTerrorAttack. To register their protest they set ablaze the flag of Pakistan. pic.twitter.com/LRPFdDZodj

