बीजेपी नेता का मकान नक्सलियों ने धमाके से उड़ाया, कर रहे चुनाव के बहिष्कार की मांग

बिहार के गया जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र के बोधी बीघा गांव में बुधवार को नक्सलियों ने एक नेता के घर को बम से उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने चुनाव के बहिष्कार की मांग करते हुए जदयू से एमएलसी रहे बीजेपी नेता अनुज सिंह के घर को बम से उड़ा दिया। खबरों के मुताबिक 50 से अधिक नक्सलियों ने अनुज सिंह के घर दबिश दी और उनके चाचा और भाई जय सिंह के साथ के मारपीट भी की उन्हें घर से बाहर निकाला और घर को बम से उड़ा दिया।

इस दौरान नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार को लेकर पर्चे भी फेंके। घटना के बाद पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे। इस घटना के दौरान किसी को कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पुलिस नक्सलियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक नक्सलियों ने डाइनामाइट से घर में ब्लास्ट किया गया।

Gaya: Residence of former MLC & BJP leader Anuj Kumar Singh in Dumariya blasted with dynamite by Naxals last night. No casualties reported. The Naxals also left a poster demanding boycott of elections. Police investigation underway. #Bihar pic.twitter.com/bcr8xNQczX

