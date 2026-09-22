पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने उन खबरों को पूरी तरह फर्जी और गलत बताया है जिसमें उन्हें पार्टी से निकाले जाने की बात कही गई थी।

आनंद दुबे पार्टी के प्रमुख मीडिया चेहरों में शामिल हैं और तमाम टीवी चैनलों और डिबेट में पार्टी का पक्ष प्रमुखता से रखते हैं।

आनंद दुबे ने मंगलवार को वीडियो जारी कर कहा, “जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक खबर चल रही है कि आनंद दुबे को पार्टी से बाहर कर दिया गया है, ऐसी खबरें पूरी तरह से अफवाह हैं, बेबुनियाद हैं और गलत हैं।”

‘पता नहीं कौन प्रेम की फुलझड़ी छोड़ रहा’

टीवी चैनलों पर पार्टी के प्रमुख चेहरे आनंद दुबे ने कहा, “हमसे प्रेम करने वाले बहुत लोग हैं, पता नहीं कौन प्रेम की फुलझड़ी छोड़ रहा है।”

आनंद दुबे ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फोन आया था कि वह खुद ही इस बात का खंडन करें कि कौन उन्हें बदनाम कर रहा है और कौन इस तरह के लेटर फैला कर पार्टी को बदनाम कर रहा है।

आनंद दुबे ने कहा कि पार्टी ने उन्हें नहीं निकाला है और वह पार्टी में ही हैं। वीडियो के अंत में दुबे ने ‘गणपति बप्पा मोरिया’ का नारा लगाया है।

ओवैसी पर साधा था निशाना

आनंद दुबे ने सोमवार को न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा था। दुबे ने कहा था कि इस देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भाई हैं और हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने में हैं और ओवैसी को गठबंधन में नहीं लिया जाना चाहिए।

कौन हैं आनंद दुबे?

आनंद दुबे का पूरा नाम आनंद कुमार रवींद्रनाथ दुबे है। उनका जन्म 4 जनवरी, 1981 को हुआ था और वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं। जब वह चार साल के थे, उनका परिवार मुंबई के कांदिवली में आ गया था।

शिवसेना (यूबीटी) में आने से पहले आनंद दुबे महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रवक्ता थे। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई (नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया) से शुरू किया था। वह एनएसयूआई और युवक कांग्रेस में कई पदों पर रहे।

2019 में आनंद दुबे महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गए थे। वह जिला योजना विकास समिति (डीपीडीसी) और एमटीएनएल की सलाहकार समिति के सदस्य रहे हैं।

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