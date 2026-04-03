उत्तर प्रदेश में करीब 26 महीने पहले ‘मदरसा आधुनिकीकरण योजना’ बंद होने से बेरोजगार हुए लगभग 22 हजार शिक्षकों को राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन शिक्षकों के ‘समायोजन’ के रास्ते तलाशने के लिए एक कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वह कार्ययोजना बनाने के आदेश दिए हैं ताकि मदरसा आधुनिकीकरण योजना के शिक्षकों को राहत मिल सके।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में मदरसा आधुनिकीकरण योजना बंद होने से इसके तहत तैनात किये गये शिक्षकों के रोजगार पर संकट आया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में इस पर सकारात्मक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्ष 1995 में शुरू होकर 2023-24 में बंद हुई मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत नियुक्त किए गए करीब 22 हजार शिक्षकों ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लंबे समय तक काम किया है। उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार इस बारे में विमर्श करेगी कि मदरसा शिक्षा में इन शिक्षकों को कैसे समायोजित किया जाए।

मंत्री ने बताया कि इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है। योजना बंद होने के कारण बेरोजगार हो चुके मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास जारी थे और इस सिलसिले में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी।

मंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप, राज्य सरकार इन शिक्षकों को समायोजित करने पर विचार कर रही है। यह अभी शुरुआती चरण में है और अल्पसंख्यक मामलों का विभाग जल्द ही एक कार्ययोजना तैयार करेगा, जिसमें उनके समायोजन के तरीकों पर काम किया जाएगा।”

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1995 में मदरसा आधुनिकीकरण योजना देश के मदरसों में बच्चों को दीनी तालीम के साथ-साथ अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित जैसे आधुनिक विषय पढ़ाने के लिये शुरू की गयी थी। इसके तहत उत्तर प्रदेश में लगभग 22 हजार तदर्थ शिक्षक नियुक्त किये गये थे, जो अनुदान प्राप्त तथा गैर अनुदानित मदरसों में शिक्षा देते थे।

लेकिन इस योजना को 2022-23 में केंद्र सरकार द्वारा और बाद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बंद कर दिया गया, जिससे उन्हें पिछले लगभग 26 महीने से वेतन नहीं मिला है।

‘टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश’ के महासचिव दीवान साहब जमां खां ने कहा कि अगर सरकार आधुनिकीकरण योजना के मदरसा शिक्षकों को समायोजित करने की योजना बना रही है तो यह स्वागत योग्य है। ये योजना पहले पूरी तरह से केंद्र सरकार की थी और तब पूरा धन केंद्र सरकार ही देती थी।

बता दें कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना केंद्र सरकार द्वारा 1993 में शुरू की गई थी और बाद में 2008 में इसका नाम बदलकर “मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना” कर दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ अतिरिक्त फंड देने का फैसला किया। राज्य में लगभग 16,000 मदरसे हैं।

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