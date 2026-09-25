Maharashtra SIR: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद कि दो चुनाव आयुक्तों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान लिए गए फैसलों पर आपत्ति जताई थी, गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए दो रिट याचिकाएं दायर की गई हैं।

याचिकाओं में चुनाव आयोग से कई निर्देश देने की मांग की गई है। इनमें एसआईआर से जुड़े 14 फैसलों को रिकॉर्ड में रखने, मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के मानदंड और ECINET से जुड़ी तकनीकी जानकारियां रिकॉर्ड पर रखने की मांग शामिल है।

स्वतंत्र न्यायिक समिति की मांग

एक याचिका में मांग की गई है कि मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया के दौरान डेटा हटाए जाने और सॉफ्टवेयर में आई रुकावटों की जांच के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक समिति बनाई जाए।

महाराष्ट्र के चार लोगों और रजिस्टर्ड वोटरों ने वकील असीम सरोदे के जरिये कोल्हापुर सर्किट बेंच में एक रिट याचिका दायर की। इसमें इंडियन एक्सप्रेस की जांच का हवाला देते हुए कहा गया है कि वह मतदाता सूचियों के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक मानदंडों के कमजोर होने से परेशान है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे मौलिक अधिकारियों पर सीधा असर पड़ा है। इस याचिका पर सोमवार 28 सितंबर को सुनवाई होने की संभावना है।

याचिका में यह भी दावा किया गया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों के उलट थी और आरोप लगाया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और ईसीआई ने अपनी शक्तियों का प्रयोग लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के लिए हानिकारक और आम जनता के हित के खिलाफ तरीके से किया था।

चार याचिकाकर्ताओं ने क्या मांग की?

चार याचिकाकर्ताओं ने 14 एकतरफा प्रशासनिक आदेशों और उनमें किए गए बदलावों को रद्द करने, दर्ज असहमति को सार्वजनिक करने, हटाए गए सभी मतदाताओं के नाम फिर से जोड़ने और नाम हटाने की प्रक्रिया की जांच के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक समिति बनाने की मांग की है। याचिका में यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि देश भर में होने वाले सभी आगामी विधानसभा चुनावों को तब तक रोक दिया जाए, जब तक कि नई, निष्पक्ष और कानूनी रूप से सही मतदाता सूचियों को मंजूरी नहीं मिल जाती।

मुंबई के दो लोगों की ओर से वकील हितेंद्र गांधी के जरिये दायर एक और रिट याचिका में गणना के दौरान दस्वावेज इकट्ठा करने और जानकारी ना मिल पाने की स्थिति के आधार पर नाम हटाने को लेकर चिंता जाहिर की गई है।

याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वह एसआईआर के कारण, अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट वोटर लिस्ट के लिए इस्तेमाल किए गए तरीके और ECINET की जानकारी सार्वजनिक करे। उन्होंने अधिकारियों को अप्रैल 2026 में दिए गए अपने आवेदन पर कार्रवाई करने और महाराष्ट्र के लिए एसआईआर से संबंधित निर्देशों को रद्द करने की भी मांग की है।

याचिका में चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि किसी भी वोटर को कानूनी नोटिस, सुनवाई का मौका और ठोस वजहों वाले आदेश के बिना सूची से न हटाया जाए। इसके अलावा और भी राहतें मांगी गई हैं।

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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के अभिजीत दीपके ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला। द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में SIR पर EC में मतभेद का पता चला था। इसके बाद सीजेपी ने ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग करते हुए जंतर-मंतर 2.0 की चेतावनी दी थी। शुक्रवार (25 सितंबर) को सीजेपी के संयोजक दीपके ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। दीपके ने कहा कि अगर चुनाव वास्तव में धांधली वाले हैं तो विपक्ष को उनमें हिस्सा लेने के बजाय लोकतंत्र के लिए अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…