Delhi: एलजी विनय सक्सेना ने सीएम केजीरवाल को वापस भेजी ‘रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ’ की फाइल, कहा- पुनर्विचार कर फिर से भेजिए

Red Light on Gaddi Off Campaign: उपराज्यपाल ने ‘रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ’ की फाइल वापस भेज दी है।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (एएनआई फोटो)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram