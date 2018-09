चुनाव से पहले हरियाणा में बढ़ी बीजेपी की टेंशन, पार्टी से बगावत कर सांसद ने बनाई नई पार्टी

आगामी लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। कुरूक्षेत्र से भाजपा के बागी सांसद राजकुमार सैनी ने नई पार्टी ‘लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी’ का गठन किया है। वे 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार और उद्योगपति नवीन जिंदल को शिकस्त देकर संसद में पहुंचे थे। उन्होंने जाट आरक्षण का खुलकर विरोध किया था। राजकुमार ने कहा था कि, “उनके समर्थकों को तंग किया जा रहा है। प्रजातंत्र कुछ परिवारों की जागीर बनकर रह गया है। आजादी के 70 साल बाद भी परिवारतंत्र हावी है। जो लोग भ्रष्टाचार पर भाषण देते हैं, उनकी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। दशकों तक राज करने वाली पार्टी के नेता आज भी आवश्यक सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और सड़क के मुद्दे पर भाषण देते हैं। ” अब नई पार्टी का गठन करने के बाद वे भाजपा के साथ-साथ दूसरे पार्टियों के खिलाफ भी हमला बोल रहे हैं।

Panipat: Rebel BJP MP from Kurukshetra, Rajkumar Saini has launched new party called Loktantra Suraksha Party #Haryana pic.twitter.com/Lf3JhUCXBh

— ANI (@ANI) September 2, 2018