उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में फूट की खबरों के बीच पार्टी के 9 में से 6 लोकसभा सांसद बागी बन चुके हैं और उनके एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की संभावना हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे ने अपने समर्थकों से पार्टी प्रमुख का पद छोड़ने की पेशकश की है।

उद्धव ने अपनी पार्टी में बगावत के बीच उन मतदाताओं से माफ़ी मांगी जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में उन सांसदों को वोट दिया था जो अब पाला बदल चुके हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने समर्थकों से भावुक होकर कहा कि अगर आपको मुझ पर भरोसा और विश्वास नहीं है, तो मैं पार्टी प्रमुख का पद छोड़ने को तैयार हूं।

I am ready to quit party chief's post if you don't have trust and faith in me: an emotional Uddhav tells supporters at Mumbai event.



Introspection should be done on why people are abandoning you: Eknath Shinde takes dig at Uddhav Thackeray. pic.twitter.com/bChlqjQvlz — Press Trust of India (@PTI_News) June 19, 2026

भावुक ठाकरे ने अपने समर्थकों से कहा, ”अगर पार्टी का ही कोई व्यक्ति अगला शिवसेना प्रमुख बनता है तो मुझे खुशी होगी लेकिन मैं इसे चोरों के हाथों में नहीं जाने दूंगा।” ठाकरे ने कहा कि वह डगमगाए नहीं हैं और सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए डटे हुए हैं। उन्होंने कहा, ”मैं नहीं चाहता कि कोई भी शिवसैनिक मुझ पर उंगली उठाए कि मैंने मुख्यमंत्री पद से (2022 में) इस्तीफा दे दिया और (2026 में) विधान परिषद की सदस्यता जारी नहीं रखी।”

ठाकरे बोले- हम कांग्रेस के साथ विलय कैसे कर सकते

उद्धव ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस के साथ हमारे कड़े राजनीतिक मतभेद रहे हैं लेकिन उसने कभी भी शिवसेना को खत्म करने की कोशिश नहीं की जैसा कि बीजेपी कर रही है। उन्होंने कहा, “देश ‘एक पार्टी, बिना चुनाव’ की ओर बढ़ रहा है; यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर हमने 30 साल के गठबंधन के बाद भी भाजपा के साथ विलय नहीं किया तो हम कांग्रेस के साथ विलय कैसे कर सकते हैं। मुझे आशंका है कि भाजपा की महाराष्ट्र इकाई (एकनाथ) शिंदे नीत शिवसेना का खुद में विलय कर सकती है।” उद्धव ने अपनी पार्टी के 60वें स्थापना दिवस समारोह में पार्टी के छह सांसदों की बगावत के बीच कहा कि शिवसैनिक निराश नहीं हैं, बल्कि उनमें जोश भरा है।

आत्म-मंथन करना चाहिए कि लोग आपको क्यों छोड़ रहे- शिंदे

वहीं, दूसरी ओर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें आत्म-मंथन करना चाहिए कि लोग आपको क्यों छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसदों के दल-बदल के संदर्भ में कहा कि यह तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी आनी बाकी है। हाल में संपन्न महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों में विपक्ष एक भी सीट नहीं जीत पाया। शिंदे ने पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित रैली में कहा।

संजय राउत पर भड़के शिंदे गुट के नेता

महाराष्ट्र में चल रही शिवसेना यूबीटी में खींचतान के बीच शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम संजय राउत पर भड़क गए हैं। संजय निरुपम ने कहा, “ये संजय राउत जैसे लोग जो अपने सांसदों को रोज गालियां दे रहे हैं, उनको बिकाऊ बोल रहे हैं, बेईमान बोल रहे हैं। उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं ‘ऑपरेशन तुड़वा’ चल रहा है। ये कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके खिलाफ मुंबई पुलिस को संज्ञान लेकर मामला दर्ज करना चाहिए और संजय राउत को जेल में डालना चाहिए क्योंकि इस तरह से वे देश के माननीय सांसदों को जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते। इस तरह लोगों को उनके खिलाफ भड़का नहीं सकते, पाप है ये गुनाह है।”

यह भी पढ़ें: उद्धव गुट की खींचतान के बीच 20 साल पुराने हत्याकांड की क्यों हो रही चर्चा?

महाराष्ट्र की राजनीति एक बार भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 लोकसभा सांसद बागी बन चुके हैं और उनके एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की संभावना हैं। शिवसेना यूबीटी की फूट के बीच 20 साल पुराने हत्याकांड की भी चर्चा और उसके आगामी फैसले पर सबकी नजरें टिक गई हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें