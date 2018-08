केरल में 100 साल के बाद हुए विनाशकारी बारिश की वजह से बाढ़ की विकराल स्थिति पैदा हो गई है। 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। सेना, नौसेना, वायु सेना और एनडीआरएफ के जवान राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य का दौरा कर हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर भारी बारिश और बाढ़ को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड डायरेक्टर एस गुरुमूर्ति ने भारी बारिश और बाढ़ के तार सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश से जोड़े हैं। गुरुमूर्ति ने ट्वीट कर कहा कि, “सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को यह देखना चाहिए कि क्या केरल में विनाशकारी बारिश और सबरीमाला मामले में जो हो रहा है, उसके बीच कोई संबंध है? यहां तक कि अगर लाखों में से किसी एक मौके के साथ भी इसका संबंध होता है तो लोग अयप्पा के खिलाफ मुकदमा को पसंद नहीं करेंगे।” यह उन्होंने हरी प्रभाकरण द्वारा केरल में बाढ़ को लेकर किए गए एक ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए लिखा। प्रभाकरण ने लिखा है, “भगवान से उपर कोई नियम नहीं है। यदि आप भगवान के ऊपर कोई कानून नहीं है, … यदि आप सभी को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देते हैं, तो वह हर किसी से इनकार करता है।”

Supreme court judges may like to see if there is any connection between the case and what is happening in Sabarimala. Even if there is one in a million chance of a link people would not like the case decided against Ayyappan. https://t.co/0k1818QZGU

