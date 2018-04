दलितों के बीच पैठ बनाने की रणनीति के तहत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने आंबेडकर जयंती(14 अप्रैल) को पार्टी नेताओं को दलित बस्तियों में जाकर उनके साथ भोजन करने का निर्देश दिया था। कहा था कि पार्टी नेता इन बस्तियों में जाकर न केवल भोजन करें बल्कि उनके सुख-दुख के बारे में बात करें और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसी सिलसिले में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का कार्यक्रम बिहार के चीना कोठी दलित टोला में लगा था। जहां उन्होंने लकड़ी के पुल की नींव रखी। बिहार के गठबंधन सरकार में बीजेपी के मंत्री नंद किशोर यादव और दो पार्टी विधायकों के साथ रविशंकर प्रसाद ने दलित बस्ती में पहुंचकर डॉ. आंबेडकर की मूर्ति पर माला भी चढ़ाया। दलित बस्ती में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से लंच का आयोजन किया गया था, मगर रविशंकर प्रसाद और नंद किशोर यादव ने दलित बस्ती में भोजन करने की जगह पटना के मौर्या होटल में आकर भोजन किया।

Had lunch with women village level entrepreneurs of @CSCegov_ belonging to SC/ST communities in Patna on #AmbedkarJayanti.

आज एससी/एसटी समुदाय की महिला वी एल ई के साथ पटना में भोजन करने का सौभाग्य मिला। pic.twitter.com/uiBhNGfGAc

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) April 14, 2018