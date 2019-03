पश्चिम बंगाल के विधाननगर में उपद्रवियों ने रवींद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा तोड़ डाली। शनिवार को प्रतिमा तोड़े जाने के बाद से इलाके में माहौल तानवपूर्ण बना गया। पुलिस को मौके पर तैनात कर दिया गया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी नेता निर्मल दत्ता ने बताया कि घटना को 3 लोगों ने अंजाम दिया। जिनमें से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि, दो भागने में कामयाब रहे। प्रतिमा तोड़ने के पीछे मकदस क्या है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है।

टैगोर की क्षतिग्रस्त प्रतिमा को साफ तौर पर तस्वीर में देखा जा सकता है। यह तस्वीर एएनआई ने ट्वीट किया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी महान विभूति की प्रतिमा को तोड़ने का मामला सामने आया हो। इससे पहले भी और भी हस्तियों की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आ चुका है।

West Bengal: Statue of Rabindranath Tagore vandalised in Bidhannagar. TMC Councillor, Nirmal Dutta says, "3 men vandalised the statue, we caught one of them while other 2 managed to escape. We don't know why they did it. The one who was caught has been handed over to the police." pic.twitter.com/BOuU96ocIy

— ANI (@ANI) March 9, 2019