अस्पताल में कोमा में था मरीज, रात भर में चूहों ने नोच डाली आंख

मुंबई के पूर्व जोगेश्वरी में स्थित बालासाहेब ठाकरे ट्रामा केयर अस्पताल में चूहों द्वारा कोमा के मरीज की आंख कुतरने का बेहद अजीब मामला सामने आया है। टीओआई के मुताबिक 27 वर्षीय कोमा के मरीज के परिवार ने आरोप लगाया है कि मरीज की दाहिनी आंख को चूहों द्वारा नोचा गया है। वहीं अस्पताल ने मरीज के परिवार के आरोपों को सिरे खारिज करते हुए कहा कि एक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। अस्‍पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. एच भावा का कहना है कि अस्पताल की छवि खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक ठाणे के रहने वाले 27 वर्षीय परमिंदर गुप्ता हाल ही में हुई एक सर्जरी के दौरान कोमा में चले गए थे। दरअसल, कुछ दिनों पहले परमिंदर अपनी बाइक से गिर गए थे, जिसके बाद उनके दिमाग के दाहिने हिस्से में सूजन आ गई थी। उन्हें ठाणे के प्राइवेट अस्पताल हाइलैंड ले जाया गया था। जहां डॉक्टर्स ने सिटी स्कैन और एमआरआई कराने का आदेश दिया था, लेकिन टेस्ट के दौरान ही परमिंदर बेहोश होकर गिर गए। अस्पताल के डॉक्टर्स ने उनके दिमाग में ब्लड क्लॉट होने की बात कही थी।

Mumbai: Rat bites eye of a 27-year-old patient, family blames Hospital.

The Hospital says 'It is a conspiracy'.#WATCH as @madhavgk takes you through the medical report of the patient pic.twitter.com/7MdaMR1WhE

