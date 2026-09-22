राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के ‘चवन्नी’ वाले तंज पर पलटवार किया है। आरएलडी नेता केसी त्यागी ने सोमवार को कहा, ”हम चवन्नी नहीं हैं, बल्कि महात्मा गांधी की तस्वीर वाला 500 रुपये का नोट हैं।”

केसी त्यागी अखिलेश यादव की अगस्त में की गई उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने पूर्व सहयोगी और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को लेकर ‘चवन्नी’ वाला बयान दिया था।

सपा का साथ छोड़कर एनडीए में आए थे जयंत

आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि वह कोई ‘चवन्नी’ नहीं हैं, जिसे आसानी से ‘पलटा’ जा सके। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जयंत चौधरी ने सपा से गठबंधन तोड़ दिया था और बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल हो गए थे।

सपा और आरएलडी के बीच यह तीखी बयानबाजी ऐसे समय में हुई है जब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे हुए हैं।

केसी त्यागी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव पूर्व प्रधानमंत्री और जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक प्रभाव को समझते थे लेकिन अगली पीढ़ी इसे याद नहीं रख पाई।

आरएलडी की स्वाभिमान सम्मान पदयात्रा

त्यागी ने हाथरस के मुरसान में पार्टी की ‘स्वाभिमान सम्मान पदयात्रा एवं समरसता अभियान’ की शुरुआत के मौके पर यह बात कही। आरएलडी में शामिल होने के बाद ब्रज क्षेत्र में त्यागी का यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था।

‘चवन्नी’ वाली टिप्पणी का जिक्र करते हुए आरएलडी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष त्यागी ने कहा, ”हमें यह साबित करना है कि हम ‘चवन्नी’ नहीं, बल्कि 500 रुपये का नोट हैं।” त्यागी ने लोगों से अपील की कि अगर उन्हें कभी लगे कि ‘कमल’ (बीजेपी का चुनाव चिह्न) मुरझा रहा है, तो वे ‘नल’ (रालोद का चुनाव चिह्न) से पानी लेकर उसे सींचें, ताकि वह फिर खिल सके।

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सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय मंत्री और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी पर निशाना साधा था। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए कहा था कि हमने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी लोग छोड़कर चले गए। वहीं अब जयंत ने अखिलेश पर निशाना साधा है और उन्हें अहंकारी बताया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।