Ranchi में बस डिपो में लगी आग, जलकर राख हुई सात बसें

Bus Depot : झारखंड की राजधानी रांची स्थित एक बस डिपो में आग लगने की वजह से 7 बसें जलकर राख हो गई हैं।

रांची के एक बस डिपो में आग लगने की वजह से 7 बसें चल गईं (Image Twitter)

झारखंड की राजधानी रांची में बस डिपो में आग लगने की वजह से 7 बसें जलकर राख हो गई हैं। इस समय दमकल की गाड़ियां बस डिपो में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं। Fire breaks out in Ranchi bus stop. pic.twitter.com/np2fg32W6F — Suresh Kumar (@journsuresh) June 29, 2023

पढ़ें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram